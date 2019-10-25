بفيديو مبهر.. "آل الشيخ" يكشف عن ليلة "الأمير بدر" ضمن موسم الرياض

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على حسابه الخاص بموقع التدوين "تويتر" عن أحد ليالي موسم الرياض، بفيديو مبهر، يظهر الإعدادات والتجهيزات اللازمة لليلة الأمير بدر بن عبد المحسن.



وتعد هذه الليلة من أهم و أروع عروض موسم الرياض، حيث ستجمع الكلمة الجميلة و الطرب الأصيل مع نخبة من فنانيين العرب ومنهم الفنان محمد عبده، و ذلك يوم 12 نوفمبر 2019.



ويقف خلف هذه الليلة فنان العرب محمد عبده والشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، الذي خلق توأمة فنية جمعته مع "آل الشيخ" في مسيرة فنية مميزة.



وتُعد هذه الليلة من الليالي الغنائية التي ينتظرها الجمهور السعودي التوَّاق للفن الراقي، فمنذ خمسة عقود كانت بداية القصة الموسيقية التي كرَّس فيها فنان العرب مع "البدر" أعمالاً غنائية خالدة، أصبحت تتردد إلى يومنا هذا.



وتُعد قصائد البدر من القصائد الملهمة في قصة نجاح الأغنية السعودية منذ سنين خلت؛ إذ غَنَّت كلماتِه حناجرُ كبار الفنانين السعوديين، لتصبح قصةَ نجاحٍ وإلهامًا من بحر الذائقة الشعرية من قصائده المغناة، ليكون الفنان محمد عبده واحدًا من أبرز الفنانين غناءً لكلمات البدر وأعماله.



وتُعد أول ليلة غنائية تجمع البدر ومحمد عبده على خشبة مسارح الفن بالسعودية، في ليلة التكريم التي أشار فيها تركي آل الشيخ إلى أن أول مبادرة بالفن أن يتمَّ تكريم الأميرُ بدر بن عبد المحسن في أمسية شعرية عالمية، وأن يكون الرمز الفني محمد عبده مصاحبًا لها تحت مبادرة "تكريم الفن السعودي".

