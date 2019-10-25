Advertisements
Advertisements
Advertisements

بفيديو مبهر.. "آل الشيخ" يكشف عن ليلة "الأمير بدر" ضمن موسم الرياض

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:45 م
Advertisements
موسم الرياض
موسم الرياض
الفجر
Advertisements
كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على حسابه الخاص بموقع التدوين "تويتر" عن أحد ليالي موسم الرياض، بفيديو مبهر، يظهر الإعدادات والتجهيزات اللازمة لليلة الأمير بدر بن عبد المحسن.

وتعد هذه الليلة من أهم و أروع عروض موسم الرياض، حيث ستجمع الكلمة الجميلة و الطرب الأصيل مع نخبة من فنانيين العرب ومنهم الفنان محمد عبده، و ذلك يوم 12 نوفمبر 2019.

ويقف خلف هذه الليلة فنان العرب محمد عبده والشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، الذي خلق توأمة فنية جمعته مع "آل الشيخ" في مسيرة فنية مميزة.

وتُعد هذه الليلة من الليالي الغنائية التي ينتظرها الجمهور السعودي التوَّاق للفن الراقي، فمنذ خمسة عقود كانت بداية القصة الموسيقية التي كرَّس فيها فنان العرب مع "البدر" أعمالاً غنائية خالدة، أصبحت تتردد إلى يومنا هذا.

وتُعد قصائد البدر من القصائد الملهمة في قصة نجاح الأغنية السعودية منذ سنين خلت؛ إذ غَنَّت كلماتِه حناجرُ كبار الفنانين السعوديين، لتصبح قصةَ نجاحٍ وإلهامًا من بحر الذائقة الشعرية من قصائده المغناة، ليكون الفنان محمد عبده واحدًا من أبرز الفنانين غناءً لكلمات البدر وأعماله.

وتُعد أول ليلة غنائية تجمع البدر ومحمد عبده على خشبة مسارح الفن بالسعودية، في ليلة التكريم التي أشار فيها تركي آل الشيخ إلى أن أول مبادرة بالفن أن يتمَّ تكريم الأميرُ بدر بن عبد المحسن في أمسية شعرية عالمية، وأن يكون الرمز الفني محمد عبده مصاحبًا لها تحت مبادرة "تكريم الفن السعودي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيديو تركي آل الشيخ السعودية الرياض

أخبار تهمك

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار ناري

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة.. مشادة حادة داخل غرفة ملابس برشلونة بين لاعبي الفريق

منذ ساعتين

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

فؤاد عبدالواحد يشارك في احتفالات المبايعة الرابعة بمهرجان القرية السعودية

تركي آل الشيخ يكرم الأمير بدر عبد المحسن ومحمد عبده

محمد عبده يطرح ألبومه الغنائي الجديد.. الليلة

"روتانا" تطرح ميني ألبوم رقمي جديد لـ نبيل شعيل بعنوان "أفارق".. تعرف على تفاصيله

حسين الجسمي والبدر يجتمعان "على الغدير" (فيديو)

الخميس والجمعة.. حسين الجسمي وأوكا وأورتيجا في ON Set

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

09:54 م

جروس يثير الرعب في الزمالك

07:56 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status