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أخبار الرياضة العالمية اليوم الجمعة 25 أكتوبر : ليستر يهين ساوثهامتون.. وشجار حاد داخل برشلونة.. التخلي عن نجم مدريد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:42 م
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ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي
ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي
حسام مجدي
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شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الجمعة 25 أكتوبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة أبرزها هزيمة ليستر سيتي الثقية لساوثامبتون و حدوث شجار حاد داخل برشلونة وقرار التخلي عن نجم مدريد وغيرها من الأخبار الهامة.

أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم

ليستر سيتي يُهين ساوثهامتون بتسعة أهداف
حقق ليستر سيتي فوزًا كاسحًا على نظيره نادي ساوثهامتون بتسعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليستر سيتي التسعة كل من بن تشلويل في الدقيقة 10 ويوري تيليمانس في الدقيقة 17 وآيوزي بيريز سجل ثلاثة أهداف في الدقيقة 19 و 39 و57.

بينما سجل جيمي فاردي هدفين في الدقيقة 45 و58 و94 منهم هدف عن طريق ركلة جزاء وسجل جيمس ماديسون هدف وحيد في الدقيقة 85 وسط أداء متراجع من نادي ساوثامبتون لينتهي اللقاء بفوز ليستر سيتي بتسعة أهداف نظيفة.

سر غياب رونالدو عن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي
أعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نادي ليتشي القادمة في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وشهدت قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي بالدوري الإيطالي غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن كريستيانو رونالدو غاب عن قائمة يوفنتوس اليوم بسبب رغبة ساري في منحه بعض الراحة للفترة القادمة.

أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم

مشادة حادة داخل غرفة ملابس برشلونة بين لاعبي الفريق
أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعبو برشلونة خرجوا من أرضية ملعب سلافيا براج في خطوات ثقيله ليدخلوا إلى غرفة الملابس وتنشب بينهم مشادة حاده جدا.

وذكرت الصحيفة أن المشادة التي حدثت بين لاعبي برشلونة وصلت إلى حد الخلاف والمشاجره بين بعض لاعبي الفريق.

كما أشارت الصحيفة أن لاعبو برشلونة لاموا بعضهم على أداء مباراة سلافيا براج وأكدوا أنهم لن يصلوا إلى مراحل بعيده في بطولة دوري أبطال أوروبا.

غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام
غاب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة عن تدريبات فريقه الريدز استعدادًا لمواجهة نظيره فريق توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وجاء غياب محمد صلاح عن تدريبات اليوم في مقر تدريبات نادي ليفربول ميلوود للحصول على الراحة ولا يُعتقد أن هنالك أي مشكلة بجاهزيته للمباراة المقبلة أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ريال مدريد يقرر بيع هدّاف الفريق
كشفت مجلة "فور فور تو" البريطانية أن نادي ريال مدريد قرر التخلي عن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت المجلة أن نادي ريال مدريد يستهدف ضم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الذي قد يكلف النادي حوالي 300 مليون يورو.

كما أشارت المجلة أن الخيار التاني لريال مدريد لتدعيم مركز الهجوم في الفريق هو هاري كين مهاجم مادس توتنهام والذي قد يكلف النادي حوالي 200 مليون يورو.

أخبار الرياضة العالمية اليوم

اتصال هاتفي من بيريز يُقرب نجم المغرب من ريال مدريد
وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قام بالاتصال بحكيمي ووكيل أعماله.

وكشفت الصحيفة أن بيريز حرص على طمأنة حكيمي أنه سيعود إلى الفريق عقب انتهاء إعارته مع نادي بوروسيا دورتموند نظرا لحاجة ريال مدريد له.

هل ينضم مبابي إلى ريال مدريد؟
كشف لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي عن اقتراب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان من الانضمام إلى نادي موناكو.

وقال لويس كامبوس في تصريحات صحفية عن مبابي: "كيليان مبابي سيلعب يوما ما في ريال مدريد أنا متأكد أنه يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد".

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