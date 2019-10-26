هايدي كلوم تستحضر إطلالة "الجنية" للمرة الثانية بـ"هالوين 2019" فهل نجحت؟







في 2019، أطّلت المضيفة السابقة لبرنامج الواقع Project Runway، بشعر أخضر وثوب قصير لامع، في حفلة "عيد جميع القديسين" السنوي المعروف بـ "هالوين" في نسخته العشرين.



كانت كلوم مغطاة بمن رأسها حتى أخمص قدميها بمسحوق لامع على ما يبدو وهي ترتدي ملابس نارية، يبدو أن زوجها، توم كوليتز، قد وضع قناع مخيف أخفى به وجهه.



أما بالنسبة لإكسسواراتها، فقد خطف مظهرها الأنظار، من خلال الأقراط التي كتبت عليها لقب زوجها "Kaulitz"، وهو بالمناسبة لقبها الجديد.

في العام الماضي، أطلت كلوم بمظهر دور الأميرة فيونا أو الغولة القبيحة في "شريك"، وتحولت إلى اللون الأخضر في الاحتفال الضخم في حفلة عيد الهالوين السنوية التاسعة عشر في لافو في 31 أكتوبر 2018 في مدينة نيويورك.



أما في عام 2016، جندت كلوم مجموعة من الفتيات ليكن نسخة مكررة منها، المشهد الذي بدا غريبًا لدى الكثير ممن شاهدوه، حيث ظهرت بشخصيتها وهي ترتدى أحد الأزياء، لكن كان معها خمس نسخ مكررة منها وهن عارضات أزياء أخريات قمن بصنع ماسكات لهن تشبهها.



وتتواصل مفاجآت الممثلة، التي لقبها جمهورها بلقب ملكة الهالوين عن حق، فظهرت في شكل الشخصية الكارتونية رمز الإثارة Jessica Rabbit، فبعد أيام من تشويق معجبيها على صفحتها الخاصة على الإنستجرام بتصوير الأطراف الصناعية ظهرت هايدى كلوم بشخصية زوجة الأرنب روبرت "جاسيكا رابيت" في فيلم الكارتون framed roger rabbit











تحرص الممثلة الأمريكية هايدي كلوم، على تشويق معجبيها كل عام ليخمنوا الشخصية التي ستقوم بتجسيدها في عيد الهالوين بوضع فيديوهات وصور للأطراف الصناعية التي يصنعها خبراء الماسكات.