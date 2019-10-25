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"الفرح" تحول لـ"جنازة".. أسماء المتوفيين في انقلاب سيارة بالتبين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:29 م
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انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
إيمان عبد العاطي
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حصلت بوابة الفجر، على أسماء المتوفيين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة بين الجبلين، بالطريق الدائري الإقليمي، بنطاق قسم شرطة التبين، وهما كل من سيد رضا سيد عطوة، يوسف فوزي رجب عطوة، من قرية غمازة بنطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وكان لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة بين الجبلين، بالطريق الدائري الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصر العيني، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي، وعلى الفور دفع مدير المرور برجال المرور، لمكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي ماركة لانسر بالطريق الدائري الإقليمي، يستقلها 5 أشخاص، في طريقهم لـ "كوافير" بمنطقة حلوان، لإحضار العروس استعدادا لحفل زفاف أحد أقاربهم، بقرية غمازة بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، انقلبت السيارة بمنطقة بين الجبلين، بنطاق قسم شرطة التبين، وأسفر الحادث عن مصرع اثنين من مستقلي السيارة وإصابة الـ 3 الآخرين، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفي القصر العيني.

ودفع مدير مرور القاهرة برجال المرور لرفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتم التحفظ على المتوفيين تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.
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