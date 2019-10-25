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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليستر سيتي على ساوثهامتون 9-0

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:14 م
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ساوثهامتون ضد ليستر
ساوثهامتون ضد ليستر
محمد الصو
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افتتحت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، مساء اليوم بمواجهة ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون، والتي انتهت بفوز ليستر بنتيجة كاسحة بتسعة أهداف نظيفة.

واكتسح ليستر سيتي نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، وثبت قدميه بالمركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، وبات منافسا بشراسة على لقب البريميرليج رفقة الريدز ومانشستر سيتي.

وتستكمل مباريات الجولة العاشرة غدا، بخمس مواجهات حيث يلعب تشيلسي ضد بيرنلي، ويتسضيف مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا، ويحل واتفورد ضيفا على بورنموث، وبرايتون على إيفرتون، وشيفلد يونايتد يستضيف وست هام.

وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد المقبل، بمواجهات من العيار الثقيل، ويحل نيوكاسل ضيفا على وولفرهامبتون، وأرسنال على كريستال بالاس، ويستضيف ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH نظيره توتنهام هوتسبير، ونوريتش سيتي يستضيف مانشستر يونايتد.

ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، قبل استئناف مباريات الجولة العاشرة بالتقرير الآتي:-

1- ليفربول 25 نقطة.

2- ليستر سيتي 20 نقطة من 10 مباريات.

3- مانشستر سيتي 19 نقطة.

4- تشيلسي 17 نقطة.

5- أرسنال 15 نقطة.

6- كريستال بالاس 14 نقطة.

7- توتنهام هوتسبير 12 نقطة.

8- بيرنلي 12 نقطة.

9- شيفيلد يونايتد 12 نقطة.

10- بورنموث 12 نقطة.

11- وست هام 12 نقطة.

12- أستون فيلا 11 نقطة.

13- وولفرهامبتون 11 نقطة.

14- مانشستر يونايتد 10 نقاط.

15- إيفرتون 10 نقاط.

16- برايتون 9 نقاط.

17- نيوكاسل 8 نقاط.

18- ساوثهامبتون 8 نقاط من 10 مباريات.

19- نوريتش سيتي 7 نقاط.

20- واتفورد 4 نقاط.

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