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نشرة حوادث "الفجر": سيدة تستدرج معالجا روحانيا لسرقته.. وهبوط أرضي في حلوان

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:12 م
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نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق داخل محل في الموسكي
أمرت النيابة العامة، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق نشب داخل محل بالموسكي، وإعداد تقرير حول سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات، للتفاصيل اضغط هنا.

مناظرة النيابة لجثة مسجل بمصر القديمة: طعنه نافذة بالبطن وجروح قطعية
كشفت مناظرة نيابة مصر القديمة، عن جثة مسجل خطر قتل على يد تاجر مخدرات بسبب مشاجرة نشبت بينهم، وأن الجثة لرجل في العقد الثاني من العمر مصاب بعدة طعنات متفرقة فى الجسم وجروح قطعية وطعنة نافذة بالبطن أدت إلى وفاته فى الحال، للتفاصيل اضغط هنا.

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق كابينة كهرباء بجوار مترو حلوان
أمرت نيابة حلوان، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق نشب داخل كابينة كهرباء بجوار محطة مترو حلوان وإعداد تقرير حول سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات، للتفاصيل اضغط هنا.

"العلاج بممارسة الجنس".. كشف ملابسات سرقة معالج روحاني في الجيزة
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة معالج روحاني بمنطقة العمرانية، وتبين أن تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، للتفاصيل اضغط هنا.

ضبط أسلحة نارية وبيضاء في حملات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم، للتفاصيل اضغط هنا.

حملات أمنية لإزالة التعديات وضبط كافة الأنشطة الاجرامية بـ3 محافظات
شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، حملات أمنية وانضباطية لفرض السيطرة الأمنية، وضبط كل ما يخل بالأمن العام مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية لإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة، وضبط كافة الأنشطة الاجرامية والخارجين عن القانون التي تتخذ من البحيرة مأوي لها بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، دمياط، بورسعيد"، للتفاصيل اضغط هنا.

بسبب هطول الأمطار.. هبوط أرضي في حلوان
ظه هبوط ارضي بالشارع الجديد بمدينة حلوان، جنوب القاهرة، بسبب سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار، حيث فوجئ الاهالي بسقوط جزء من الأسفلت بعمق 2 متر، للتفاصيل اضغط هنا.
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الكلمات المفتاحية

معالج روحاني حلوان اخبار الحوادث

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