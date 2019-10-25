أسعار الدولار ترتفع عالميا على أمل إنهاء الحروب التجارية

ارتفعت اسعار الدولار العالمية، اليوم الجمعة، بعد أن اقترب مسؤولو التجارة الأمريكيون والصينيون من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء من المرحلة الأولى لاتفاق تجارة، حسبما ذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي

وارتفع مؤشر الدولار 0.20 بالمئة في المعاملات إلى 97.826. وأمام اليورو، ارتفعت العملة الأمريكية 0.21 بالمئة إلى 1.108 دولار.

وقال شهاب جالينوس، مدير استراتيجية الصرف الأجنبي في كريدي سويس، ”معظم القوة المحركة لأسعار الصرف الأجنبي في العام المنقضي جاءت من توترات التجارة العالمية، لذا أي شيء يؤثر على ذلك السرد إيجابا أو سلبا سيكون محركا أكبر من بيانات اليوم،“ مشيرا إلى أن الحدث الرئيسي التالي سيكون قمة أبك في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع الدولار 0.19 بالمئة مقابل الجنيه الاسترليني ليصل إلى 1.283 دولار.





الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل لاتفاق تجاري

ومن جانبه أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات النهائية على بعض أجزاء اتفاق تجارة بعد مكالمة هاتفية بين كبار المفاوضين.