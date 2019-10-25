حالة الطقس فى الاسكندرية أمطار رعدية غزيرة تضرب البلاد .. وتعطيل الدراسة غدا السبت

حالة الطقس فى الاسكندرية تثير القلق الخوف لدي المواطنين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار رعدية غزيرة باستمرار، وستستمر حالة الطقس فى الاسكندرية حتى غدًا السبت .





وتعرضت المحافظة لهطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق متفرقة، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه بالشوارع، وشهدت حالة الطقس فى الاسكندرية أيضًا ارتفاع فى منسوب المياه وصل ارتفاع الرصيف، ما أدى إلى تعطل حركة المرور بطريق كورنيش الاسكندرية خاصة بالمنطقة أمام مطلع كوبري سيدى جابر، إلا أن شركة الصرف الصحى قد كثفت التواجد بسيارات الشفط و تم فتح الطريق أمام المرور.

ولم تشهد الاسكندرية أية خسائر، سوى سقوط شجرتين بسبب شدة الرياح بأحياء العجمي والمنتزه، ورفعت أجهزة الأحياء المخلفات دون خسائر بشرية، كما كثفت شركة الصرف الصحى وشركة نهضة مصر، من أعمال تصريف الأمطار من الشوارع، بجميع الأحياء، وفتح الطريق أمام المرور، وذلك حالة الطقس فى الاسكندرية .

وتلقت غرفة العمليات العديد من البلاغات بوجود تراكم لمياة الامطار وخاصة فى مناطق غرب الاسكندرية العامرية و العجمي، وشرق الأسكندرية بالطريق الدولى وباكوس وجليم، حيث تلقت شركة الصرف الصحى بلاغ بوجود سدد بشبكة الصرف الصحي في منطقة نجع العرب غرب الإسكندرية، إلى دخول المياه داخل المنازل و خسائر كبيرة لأصحاب المنازل من الأثاث وموبيليات وأجهزة كهربائية.

وكثفت إدارات الرقابة والرصد البيئي بجميع أحياء الأسكندرية، من متابعة حالة النظافة داخل مختلف قطاعات الأحياء ومتابعة حسن سير عمل معدات شركة نهضة مصر والتأكد من عدم وجود أي تجمعات قمامة داخل نطاق أى حي و متابعة أعمال التجريف و الكسح المستمر.

وناشدت المحافظة المواطنين عدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى بسبب حالة الطقس فى الاسكندرية، والبقاء بالأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق، كما حذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، كما حذرت أيضًا من الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد بين السيارات، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن إحتمال سقوط الأشجار بها.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بحدوث تغيير مناخى حاد وعنيف بوجود منخفض جوى مداري عاصف بحوض البحر المتوسط، مما يتسبب فى حدوث أمطار رعدية غزيرة على الاسكندرية و السواحل الشمالية والدلتا بكثافة تتعدى 15 مم، وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة خلال يومي الجمعة و السبت أكتوبر الجاري.

وأصدر الدكتور عبد العزيز، قنصوة محافظ الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدًا السبت الموافق 26 أكتوبر 2019، بشأن حالة الطقس فى الاسكندرية، وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.

ومن جانبه، أصدر يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بتعميم القرار تنفيذا لتعليمات المحافظ حرصًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، وأكد على ضرورة توخي الحذر من حالة الطقس فى الاسكندرية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الطلاب والمنشآت التعليمية والتواصل مع كافة مرافق المحافظة كل في نطاق إدارته.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، رفع حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة وبتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن (175)، وغرفة الطوارئ على مدار الساعة.



