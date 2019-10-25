Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالة الطقس فى الاسكندرية أمطار رعدية غزيرة تضرب البلاد .. وتعطيل الدراسة غدا السبت

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:08 م
Advertisements
حالة الطقس فى الاسكندرية
حالة الطقس فى الاسكندرية
Advertisements
حالة الطقس فى الاسكندرية تثير القلق الخوف لدي المواطنين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار رعدية غزيرة باستمرار، وستستمر حالة الطقس فى الاسكندرية حتى غدًا السبت.

وتعرضت المحافظة لهطول الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق متفرقة، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه بالشوارع، وشهدت حالة الطقس فى الاسكندرية أيضًا ارتفاع فى منسوب المياه وصل ارتفاع الرصيف، ما أدى إلى تعطل حركة المرور بطريق كورنيش الاسكندرية خاصة بالمنطقة أمام مطلع كوبري سيدى جابر، إلا أن شركة الصرف الصحى قد كثفت التواجد بسيارات الشفط و تم فتح الطريق أمام المرور.
 
ولم تشهد الاسكندرية أية خسائر، سوى سقوط شجرتين بسبب شدة الرياح بأحياء العجمي والمنتزه، ورفعت أجهزة الأحياء المخلفات دون خسائر بشرية، كما كثفت شركة الصرف الصحى وشركة نهضة مصر، من أعمال تصريف الأمطار من الشوارع، بجميع الأحياء، وفتح الطريق أمام المرور، وذلك حالة الطقس فى الاسكندرية.
 
وتلقت غرفة العمليات العديد من البلاغات بوجود تراكم لمياة الامطار وخاصة فى مناطق غرب الاسكندرية العامرية و العجمي، وشرق الأسكندرية بالطريق الدولى وباكوس وجليم، حيث تلقت شركة الصرف الصحى بلاغ بوجود سدد بشبكة الصرف الصحي في منطقة نجع العرب غرب الإسكندرية، إلى دخول المياه داخل المنازل و خسائر كبيرة لأصحاب المنازل من الأثاث وموبيليات وأجهزة كهربائية.
 
وكثفت إدارات الرقابة والرصد البيئي بجميع أحياء الأسكندرية، من متابعة حالة النظافة داخل مختلف قطاعات الأحياء ومتابعة حسن سير عمل معدات شركة نهضة مصر والتأكد من عدم وجود أي تجمعات قمامة داخل نطاق أى حي و متابعة أعمال التجريف و الكسح المستمر.
 
وناشدت المحافظة المواطنين عدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى بسبب حالة الطقس فى الاسكندرية، والبقاء بالأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق، كما حذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، كما حذرت أيضًا من الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد بين السيارات، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن إحتمال سقوط الأشجار بها.
 
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بحدوث تغيير مناخى حاد وعنيف بوجود منخفض جوى مداري عاصف بحوض البحر المتوسط، مما يتسبب فى حدوث أمطار رعدية غزيرة على الاسكندرية و السواحل الشمالية والدلتا بكثافة تتعدى 15 مم، وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة خلال يومي الجمعة و السبت أكتوبر الجاري.
 
وأصدر الدكتور عبد العزيز، قنصوة محافظ الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدًا السبت الموافق 26 أكتوبر 2019، بشأن حالة الطقس فى الاسكندرية، وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.
 
ومن جانبه، أصدر يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بتعميم القرار تنفيذا لتعليمات المحافظ حرصًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، وأكد على ضرورة توخي الحذر من حالة الطقس فى الاسكندرية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الطلاب والمنشآت التعليمية والتواصل مع كافة مرافق المحافظة كل في نطاق إدارته.
 
وأعلنت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، رفع حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة وبتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن (175)، وغرفة الطوارئ على مدار الساعة. 

حيث شدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، وقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة نظرًا لحالة الطقس فى الاسكندرية، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الارصاد نشاط الرياح عواصف ترابية طقس الغد طقس اليوم سيول سقوط امطار سقوط الامطار درجة الحرارة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة حالة الطقس فى الاسكندرية حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو تقلبات جوية تعطيل الدراسة غدا السبت تعطيل الدراسة غدا امطار رعدية غزيرة امطار رعدية

أخبار تهمك

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: صفقة نارية على أعتاب البرسا وخناقة بين لاعبي البلوجرانا ومشكلة كبيرة لبرشلونة في دوري الأبطال

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 7 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مشادة حادة داخل غرفة ملابس برشلونة بين لاعبي الفريق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار ناري

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"طوارئ وغرف عمليات".. إجراءات الدولة لمواجهة الأمطار الرعدية

غرق شارع مصطفى كامل عقب هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)

محافظ الإسكندرية: جميع سيارات الصرف الصحي تتعامل لحظيًا مع الأمطار

محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار في الشوارع

"الدفع بـ 93 سيارة شفط".. التفاصيل الكاملة للأمطار الرعدية في الإسكندرية

شاهد.. أهالي العجمي بالإسكندرية يستغيثون من غرق الشوارع العامة بمياه الأمطار (فيديو)

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

09:58 م

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

09:54 م

جروس يثير الرعب في الزمالك

07:56 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status