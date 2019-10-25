نجيب جبرائيل: نحتاج لقناة ناطقة بالإنجليزية للرد على مزاعم البرلمان الأوروبي (فيديو)



طالب المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بضرورة وجود قناة ناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية في منطقة غرب أوروبا والأمريكتين من أجل الرد على ادعاءات البرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن تقارير الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي دائما تستخدم ملف الأقباط كورقة ضغط على مصر.



وقال "جبرائيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إن هناك قصور من قبل الجهات المعنية في الدولة في الرد على التقرير الأوروبية بالمستندات والوقائع، متابعًا: "عملية الإعدام تتم على عدة مراحل وبها ضمانات كثيرة".



وأضاف رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن أوروبا وأمريكا لا يسمعان سوى الجزيرة والقنوات المعادية لمصر؛ لأنه لا يوجد قناة ترد عليهم، مشددًا على أن تدخل البرلمان الأوروبي في القضاء المصري "مرفوض" خاصة أنه جزء من السيادة المصرية.

