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محافظ كفر الشيخ: لم نقصر.. والظاهرة أكثر من المتوقع

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:59 م
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محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن كل المعنيين بالتعامل مع سقوط الأمطار كشركة المياه والكهرباء والحماية المدنية متواجدون في الشارع منذ 72 ساعة، حيث أنهم يتابعون الوضع أول بأول، لافتا إلى رئيس الوزراء اتصل به بالأمس للاطمئنان على الوضع.

وأشار "طه"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم رفعوا درجة الاستعداد في المستشفيات، منوها بأن كل العاملين لم يقصروا، ولكن أحيانا الظواهر الجوية أحيانا تكون أكثر من المتوقع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنهم لن يدخروا جهدا لمواجهة الأزمة، حيث هناك عمال لم يناموا منذ أيام، مضيفا: "إحنا متواجدون في كل مكان في المدن والقرى".
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