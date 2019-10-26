محمود ياسين.. نجم أدوار اللغة العربية الفصحى والتاريخية





صفات نجم متفرد

بنيته الجسمانية وصوته القوى الجهور.



الثقافة عنوان الإتقان

تعد الثقافة وقراءة التاريخ، من المقومات الأساسية لجعل الممثل ينجح عندما يقوم بأدوار تاريخية.



وصرح "ياسين"، سابقًا أنه أثناء استعداد لمسلسل "أبي حنيفة النعمان"، أنه قرأ الشخصية جيدًا واهتم كذلك بصفاتها الشكلية.



تميز تاريخي ولغوي

ولسنوات كان يتم إسناد مهمة التعليق والرواية فى المناسبات والاحتفالات الوطنية والرسمية للقدير محمود ياسين.



ولا عجب عندما نجد أعمال محمود التاريخية كبيرة وناجحة، حتى التى ظلمت فى العرض.





أعماله التاريخية

مثل شخصية جمال الدين الأفغاني فى مسلسل يروى سيرته، كما قام ببطولة مسلسل "الأمام أبي حنيفة النعمان" وجسد دور عمر بن عبد العزيز فى مسلسل "جوهرة القصر".





وشارك فى مسلسل "محمد رسول الله الجزء الرابع"، ومسلسل "بعثة الشهداء" عن سته من الصحابة إضافة إلى العديد من الأعمال والأدوار.



عشقه الأدوار التاريخية

وأكد ياسين، فى حوار سابق معه عشقه أداء الأدوار التاريخية وخاصة الدينية، لأنه محب للتاريخ الإسلامي الذى يزخر بشخصيات من أروع الشخصيات التى انجبتهم البشرية خاصة من أسسوا لمدارس الرأى.



كما أوضح أن الأعمال التاريخية تساعد الأجيال على الاعتزاز بحضارتهم وتاريخهم، الغني بالاحداث الثرية التي امتدت قرونًا من الزمن.



جدير بالذكر أن محمود ياسين بدأ فى المسرح القومي وقدم خلال أعمال مثل ليلى والمجنون و واقدساه وكان الراوي فى مسرحية الزير سالم و مسرحية سليمان الحلبى، وهذا ما أثقل موهبته.

تميز الفنان الكبير محمود ياسين، بكافة صفات النجم المتميز، فبجانب الموهبة الفذة، امتلك صوتًا رخيمًا ووقارًا في الأداء، إضافة إلى ذلك تمكنه من اللغة العربية فكل هذه العوامل أهلته لأداء الأدوار التاريخية والدينية، وأى دور يتطلب إتقانًا للغة العربية وقوة في الأداء.وتشهد مسيرة محمود ياسين، الفنية وتقديمه للأعمال التاريخية على قدرته وموهبته المنفردة، عن باقي الفنانين في مصر والعالم العربي، حيث ساعده في ذلك