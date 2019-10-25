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أرتفاع سعر الذهب اليوم .. عيار 21 يسجل 677 جنيهاً - اسعار المعدن الاصفر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:24 م
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مشغولات ذهبية باحد محلات الصاغة
مشغولات ذهبية باحد محلات الصاغة
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حققت أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية بأسواق الصاغه، اليوم الجمعة، ارتفاعات قوية متأثرة بالصعود المفاجئ في سعر الأوقية العالمي؛  لتعوض بذلك  خسائرها التى منيت بها الأيام الماضية.


وقال ناجي فرج عضو شعبة الذهب، إن سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية استكمل صعودة الصباحي؛  ليرتفع بقيمة 7 جنيهات في الجرام على مدار تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعدما قفز سعر الذهب عالميًا؛ ليتخطي سعر الأوقية 1500 دولار.

 

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة:

 

وأوضح "ناجي" في تصريحات صحفية لـ" الفجر"، أن أسعار الذهب اليوم الجمعه سجلت بعد تلك الزيادات الجديدة في التعاملات المسائية، نحو 677 جنيه في الجرام لـ"عيار  21"، وبلغ سعر "عيار 24 " قيمة 777 جنيه للجرام، في حين سجل سعر عيار 18 نحو 584 جنيه للجرام، وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

 

تراجع أسعار الدولار حد من ارتفاع اسعار الذهب :

وأكد" فرج" أن تراجع اسعار الدولار على مدار الاسابيع الماضية حد من  ارتفاع الذهب.

وكان الدولار حقق خسائر بقيمة 8 قروش خلال تعاملات الاسبوع الماضي مستكملًا مسلسل تراجعه أمام الجنيه منذ بداية 2019.

 

اسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة:

وصلت اسعارالذهب العالمية  لارتفاعات أسبوعين يوم الجمعة، ليتقدم بقوة في منطقة 1,500 دولار، بينما تزداد التوقعات بشأن تخفيض الفيدرالي سعر الفائدة.

 

 

واستقرت أسعار عقود الذهب الآجلة على ارتفاع متواضع، عند 1,505.30 دولار للأونصة، عند الساعة 21:35 بتوقيت مكة المكرمة). وفي تسويات ما بعد التداول شهد المعدن الثمين ارتفاعًا 3.25 دولار، أو 0.2%، لسعر 1,507.95 دولار.

 

أمّا عقود الذهب الفورية، التي تتعقب الذهب في المعاملات الفورية، فسجلت ارتفاعًا 1.62 دولار، بنسبة 0.1%، عند 1,505.38 دولار للأونصة

 

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