أخبار ريال مدريد: الريال يُقرر بيع الهداف وحسم الصفقة الكبري ومورينيو يُهدد زيدان من جديد ومدافع الجزائر مطلوب في مدريد

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعM 25 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة فقيادة الفريق خلفا للفرنسي زين الدين زيدان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- جوزيه يستعد للعودة إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي يثق في عودته لقيادة ريال مدريد الذي تولى قيادته في الفترة منذ 2010 حتى 2013.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن رفض جوزيه مورينيو الكثير من العروض من الصين وسبورتنج لشبونة البرتغالي وليون الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني من أجل العودة لتدريب ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو عقد اجتماعات في الفترة الأخيرة مع مساعديه ومدربي اللياقة البدنية من أجل معرفة الأمور التي أخطأ بها في الماضي وعدم تكرارها مرة أخرى ليعود مرة أخرى إلى القمة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو جهز كل شيء من أجل عودته لتولي قيادة ريال مدريد لكن ما ينقصه هو الوقت المحدد لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الحالي.

ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريح عن مصدر مقرب من جوزيه مورينيو قال فيه: "جوزيه سوف يعود لريال مدريد لكنني لا أعرف متى".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مورينيو يعلم حب إدارة النادي له وعدم الثقة في قدرات زيدان لذلك المدرب البرتغالي رفض كل العروض من أجل العودة إلى الملكي والحصول على الفرصة الثانية من أجل تصحيح الأمور في نادي العاصمة الإسبانية.

كما نقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر داخل ريال مدريد ذكرت عدم نية إدارة النادي الإطاحة بالفرنسي زين الدين زيدان من منصبه والتعاقد مع جوزيه مورينيو وأنه لا توجد مفاوضات مع المدير الفني البرتغالي.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية منذ أيام عن تواصل إدارة بروسيا دورتموند الألماني مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي السابق من أجل إقناعه بتولي قيادة الفريق الفنية.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن المدير الفني البرتغالي بدأ في تعلم اللغة الألمانية بالفعل في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مورينيو هو الخيار الأول لتدريب دورتموند خلفًا للوسيان فافر المدير الفني الحالي للفريق، حيث بدأ الفريق تحت قيادته هذا الموسم بداية غير مستقرة بعد أن كان مرشحًا للفوز ببطولة الدوري الألماني على حساب بايرن ميونخ.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن مورينيو على تواصل بالفعل مع هانز خواكيم الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند مؤكدة أن رالف رانجينك المدير الفني السابق لفريق لايبزيج قد يدخل أيضًا دائرة الترشيحات للقيادة الفنية لبروسيا دورتموند.





- نجم نيس مطلوب في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام ريال مدريد بضم المدافع الجزائري يوسف عطال من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن في الفترة المقبلة وذلك بسبب المستوى المتذبذب لأودريوزولا.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع المدافع الجزائري يوسف عطال ظهير أيمن نيس الفرنسي ومنتخب الجزائر في الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد سوف يقوم بالاستغناء عن المدافع الأيمن الحالي للفريق أودرويوزولا، حيث أن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي لا يضعه في خططه المستقبلية.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن المغربي أشرف حكيمي المعار لبروسيا دورتموند حتى يونيو المقبل سوف يعود إلى ريال مدريد بداية الموسم المقبل لمنافسة داني كارفخال في الجبهة اليمنى.

وكان الجزائري الشاب يوسف عطال قريبًا في يوليو الماضي من التعاقد مع ريال بيتيس الذي ينافس في الدوري الإسباني الممتاز.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن عطال البالغ من العمر 21 عامًا الذي كان يلعب في باردو الجزائري أصبح قريباً من توقيع عقد مع بيتيس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات عطال الذي يجيد اللعب في مركز الظهير أو الجناح والتي قال فيها: "تمضي المفاوضات بشكل جيد، خضعت لتجارب في بيتيس ولعبت في مركزي الظهير الأيمن والأيسر".

وعن الدور الذي لعبه مواطنه عيسى ماندي نجم ريال بيتيس في المفاوضات، اختتم عطال تصريحاته قائلاً: "أتمنى اللعب إلى جوار ماندي، سأكون سعيداً إذا حدث ذلك، ساعدني كثيراً خلال فترة الاختبار في بيتيس".





- بيريز يثير القلق في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تزايد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن يوم الثلاثاء الماضي كان تطبيق واتس آب للرسائل النصية في الهواتف المحمولة لعدد من أبرز مسئولي ريال مدريد كان مشتعلًا وذلك بسبب رسالة فلورنتينو بيريز رئيس الملكي إلى عدد من أهم معاونيه، قال فيها:"هل شاهدتهم عرض مبابي؟".

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي شارك في مباراة باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الشوط الثاني وتمكن ببساطة من تسجيل ثلاثة أهداف أمام نفس النادي الذي جعل ريال مدريد يعاني على ملعبه سانتياجو بيرنابيو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هذه الصفقة التي من شأنها أن تجعل الجماهير متحمسة دائمًا وسيكون على القمة للسنوات العشر المقبلة على الأقل.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن مبابي دخل ملعب جان برايدل معقل كلوب بروج البلجيكي بعد فترة وجيزة من فترة الاستراحة ولم يبدأ المباراة لكنه في 38 دقيقة قام بما لم يتمكن الكثيرون من تحقيقه في خمس مباريات متتالية، حيث سجل هاتريك مثاليًا (الهدف الأول جاء بضربة رأس والثاني بالقدم اليمنى بعد مراوعة مدافع وحارس المرمى دفعة واحدة وهدفًا بالقدم اليسرى وهو سجل لا يقوم به سوى الصفوة).

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز طالما كان واضحًا بأن مبابي هو اللاعب الوحيد القادر على أن يكون علامة تجارية بنفسه كما هو الحال مع كريستيانو رونالدو وكما كان سابقًا زين الدين زيدان ورونالدو هو الموهبة الفرنسية ذات العشرين عامًا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية فرنسية منتصف الشهر الجاري أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي وضعت شرطاً تعجيزياً من أجل لاستغناء عن خدمات نجم الفريق الفرتسي كيليان مبابي لأي فريق آخر في الفترة المقبلة وذلك في ظل الاهتمام الكبير من برشلونة وريال مدريد والذان يسعيان لضمه.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية عن صحيفة أوك دياريو الإسبانية أن الفريق الفرنسي لا يمانع فكرة رحيل مبابي ولكن بشرط الحصول على مبلغ 300 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان دفع لموناكو مبلغ 180 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع النجم الفرنسي الشاب لذلك لا يرغب فريق العاصمة الفرنسية في التفاوض من أجل رحيله إلا بمبلغ كبير.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس لن يسمح برحيل مبابي عن الفريق بمبلغ يقل عن 300 مليون يورو لذلك سيكون على أي فريق يريد استعارة اللاعب الفرنسي تجهيز المبلغ وكسر كل الأرقام القياسية لعيون النجم الفرنسي الشاب.

وتعتبر الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن هي صفقة انضمام نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ويعتبر مبابي في نظر الكثيرين الخليفة الحقيقي للأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نجمي يوفنتوس وبرشلونة على التوالي.





- ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن السعر الذي حدده مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل بيع نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن مانشستر سيتي لن يستغنى عن رحيم سترلينج ويتركه يرحل عن ملعب الاتحاد بأقل من 200 مليون يورو عقب مستواه المتميز مع الفريق في السنوات الأخيرة.

وأكد الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا يريد دفع هذا المقابل المالي الضخم من أجل ضم رحيم سترلينج.

وأشارت بعض المواقع الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرغب في ضم سترلينج مطلع الموسم المقبل مقابل 120 مليون يورو.

وألمح الموقع الفرنسي أن مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد رحيم سترلينج الحالي الذي ينتهي في يونيو 2023 في الفترة المقبلة بالإضافة إلى رفع راتبه الأسبوعي إلى 450 ألف جنيه إسترليني لعرقلة الصفقة أمام ريال مدريد.

وأوضح الموقع الفرنسي أن إدارة الملكي تطمح في العودة بقوة من جديد إلى سوق الانتقالات، حيث لم تقدم الصفقات الأخيرة الشكل المطلوب منها على رأسها إيدين هازارد والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

وتوج الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي اليوم بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وقاد ستيرلينج فريقه مانشستر سيتي للفوز على أتلانتا بخمسة أهداف مقابل هدف حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في اللقاء.

وتفوق ستيرلينج على كلًا من كيلينان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي وتشامبرلين متوسط ميدان ليفربول.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق فوز كاسح على أتلانتا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





- تسريب صورة قميص ريال مدريد في الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية النقاب عن تسريب لصورة لقميص ريال مدريد في الموسم الجديد قبل طرحه في الأسواق من شركة أديداس الراعية للنادي الملكي.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن صورة قميص ريال مدريد المسربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي شهدت تعديلات بسيطة على الألوان، حيث دخل اللون الزهري بخطوط على جانبى القميص بدلا من اللون الذهبي الذي يزين الكتفين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد مرتبط بعقد طويل الأمد مع شركة الملابس الرياضية الألمانية، حيث بدأت الشراكة في 1998 ومازالت مستمرة حتى الآن ويحصل الملكي منها على مقابل يبلغ 116 مليون جنيه إسترلينى سنويًا.





ونشرت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة اليوم تقريرا طويلا حول رغبة جماهيره نادي ريال مدريد البقاء على زين الدين زيدان مديرا فنيا للفريق رغم الإخفاقات هذا الموسم.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:" في الحقيقة جماهير ريال مدريد ما تزال مع زيدان وتعشقه، الفرنسي في نظر الجماهير ما يزال المدير الفني لريال مدريد ، زيدان لا يدخل ضمن مرمى نيران الجماهير، درجة النقد على زيدان لا تصل إلى مستويات عالية ولكن لا يرقى ذلك إلى الإعتراف بالرضى التام، ‏ماركا من خلال إستطلاع رأي قام به الموقع حول رأي جماهير مدريد في المستوى الذي يقدمه زيدان ، وحول بقاء المدير الفرنسي مديراً فنيّاً لريال مدريد، فقط 19,4 % صوتوا على ترك زيدان المنصب ، وانقسم الجماهير بين مؤيد لما يقوم به وبين مؤيد لبقائه مع ملاحظات على أداء الفريق ‏في المجموع يصل متوسط درجات التصويت لصالح زيدان 5.8 مما يعكس اعترافاً بعمل المدير الفني على الرغم من عدم انتظام النتائج التي ترافق الفريق والوضع الحالي الذي يعيشه مدريد".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"‏زيدان مع تأجيل الكلاسيكو ودعم الجماهير له يعني إضافة بعض الهدوء، إنها ليست لحظات سهلة لزيدان في الواقع هي الأكثر حساسية، مع تكرر شبح الإقالة المحتمل الذي يلاحقه في الأسابيع الأخيرة بسبب النتائج، ‏مع ذلك زيدان ما يزال يحظى بدعم الجميع، غرفة خلع الملابس وشريحة كبيرة من جماهير ريال مدريد، حيث أكد ذلك الإستطلاع الأخير والتي كانت نتيجته واضحة وهي أنا أؤيد زيدان، ‏في هذا الوقت سوف يرتاح زيدان قليلاً حتى يصحح الأخطاء خاصة بعد الفوز في إسطنبول علي جالتا سراي بدوري أبطال أوروبا مما خفف الضغط كثيراً على المدير الفني الذي كان الجميع يتحدث عن مستقبله ، حتى في المؤتمر الصحفي خرج راموس للدفاع عنه بعد أن كانت كل الأسئلة تتمحور حول مستقبله".

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها على صعوبة رحيل زين الدين زيدان هذا الموسم من تدريب نادي ريال مدريد بعد الدعم الذي حظي بيه من اللاعبين والجماهير خلال الفترة الماضية.





- هل ينضم مبابي إلى ريال مدريد؟

كشف لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي عن اقتراب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان من الانضمام إلى نادي موناكو.

ريال مدريد يرغب في ضم مبابي

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن نادي ريال مدريد يرغب بشده في ضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تصريحات لويس كامبوس بشأن انضمام مبابي إلى مدريد

وقال لويس كامبوس في تصريحات صحفية عن مبابي: "كيليان مبابي سيلعب يوما ما في ريال مدريد أنا متأكد أنه يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد".

وأضاف لويس كامبوس: "إذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد".

موعد مباراة ريال مدريد القادمة بالدوري الإسباني

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نادي ليجانيس يوم الأربعاء القادم 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدل ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





- ريال مدريد يخطط للتعاقد مع خليفة رونالدو

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادى ريال مدريد الإسبانى مازال يبحث عن القطعه المفقودة في الفريق منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، ولكن ستكون ذلك القطعه مكلفة لفريق ريال مدريد الإسبانى.

وأشارت الصحيفة إن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد يسعي للتعاقد هو ورئيس النادي فلورنتينو بيريز مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية إن الصفقة قد تبلغ قيمتها 300 مليون يورو، مما سيزيد الصفقة صعوبة لإدارة ريال مدريد التي تبحث عن تدعيم الغريق، وتري أن هناك قطعه مفقودة في الخط الهجومي.

ويذكر أن ريال مدريد الإسبانى يحتل المركز الثاني ببطولة الدوري خلف برشلونة الإسبانى، بينما ببطولة دوري أبطال أوروبا حقق الفوز الأول له بعد الفوز خلال الجولة الثالثة علي جالطة سراي التركي.





- تقارير.. ريال مدريد يقرر بيع هدّاف الفريق!

قرر نادي ريال مدريد الإسباني التخلي عن نجم الفريق خلال الفترة القادمه في مفاجأة غير متوقعه لجميع جماهير النادي.

ريال مدريد يقرر بيع كريم بنزيما

وكشفت مجلة "فور فور تو" البريطانية أن نادي ريال مدريد قرر التخلي عن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت المجلة أن نادي ريال مدريد يرغب في بيع بنزيما لتدعيم خط الهجوم بلاعب قوي في نهاية الموسم.

مهاجمين على ردار ريال مدريد

وأكدت المجلة أن نادي ريال مدريد يستهدف ضم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الذي قد يكلف النادي حوالي 300 مليون يورو.

كما أشارت المجلة أن الخيار التاني لريال مدريد لتدعيم مركز الهجوم في الفريق هو هاري كين مهاجم مادس توتنهام والذي قد يكلف النادي حوالي 200 مليون يورو

موعد مباراة ريال مدريد القادمة بالدوري الإسباني

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نادي ليجانيس يوم الأربعاء القادم 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدل ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





- زيدان يحول أنظاره عن بوجبا ويحدد البديل

حول الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنظاره عن مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحدد البديل للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأوضحت شبكة دون بالون الإسبانية، أن زيدان أنهى حالة تمسكه بضم بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، بعدما وجود العديد من الصعوبات التي تعيق اتمام الصفقة، وعدم وجود ما يشير إلى اقتراب اللاعب من سانتياجو بيرنابيو، على الأقل في المستقبل القريب.

وتابعت الشبكة الإسبانية، أن زيدان قرر البحث عن بديل مناسب للفرنسي بوجبا، وأنه لن يعود لمحاولة ضم نجم مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت، أن قائمة مطولة في أجندة ريال مدريد، من أجل تدعيم خط وسط الفريق، تضم كلَا من : دوني فان دي بيك، كريستيان إريكسن، فابيان رويز، إلا أن حسام عوار نجم ليون الشاب أصبح أحدث المنضمين.

وأضافت، أن النجم الشاب ذو الـ21 عامًا، زامل فيرلاند ميندي الظهير الأيسر في ريال مدريد، عندما كان في صفوف ليون خلال الموسم الماضي، وأنه قد يعود حسام عوار لمزاملته من جديد ولكن بقميص ريال مدريد.

وأردفت دون بالون، أنه بالرغم من احتياج بديل بوجبا إلى التطور على المستوى الجسدي والبدني، لأنه ضعيف جسديًا، لا أن زيدان يثق أنه سيصبح أحد النجوم الشابة في أوروبا، خاصة وأنه لن يكلف خزينة النادي أكثر من 50 مليون يورو.

وأنهت، أن ريال مدريد سيدخل في منافسة صعبة مع مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع اللاعب، حيث أبدى جوارديولا اهتمامه بضم حسام عوار، لتدعيم خط وسط الفريق.





- كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

رفض كانتي الجديد فكرة الانضمام إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ورحب بالانتقال إلى غريمه التاريخي ريال مدريد .

وأوضحت شبكة دون بالون الإسبانية، أن إدواردو كامافينجا نجم رين الملقب بـ كانتي الجديد رفض فكرة اللعب بجانب ليونيل ميسي، ورحب بالانتقال إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو من أجل اللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي .

وتابعت، أن إدواردو كافينجا الملقب بكانتي الجديد، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وأبرزها : باريس سان جيرمان، ليفربول ، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، برشلونة .

وأضافت الشبكة المذكورة أعلاه، أن كانتي الجديد ذو الـ16 عامًا، لايمكن تعويضه بفضل قدرته الجسدية وقدرته على بذل مجهود بدني كبير وتوزيع الكرة بشكل جيدة للغاية .

وأنهت، أن كانتي الجديد، لايزال مطلوبًا لخلافة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، وذلك بعدما تجاوز الأخير سن الثلاثين، ولم يتبقى له الكثير في مسيرته مع البلوجرانا، بالإضافة إلى أن سعر كامافينجا لن يتجاوز 25-30 مليون يورو .



