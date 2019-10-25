محافظ بورسعيد يكشف عن الاستعدادات لمواجهة الأمطار

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنهم استعدوا لسقوط الأمطار جيدا، حيث من المتوقع أن تتعرض المحافظة لأمطار غزيرة مساء اليوم، موضحا أنهم تم تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية.



وأشار "الغضبان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك بعض المشاكل في الشوارع الداخلية، وجاري حلها، لافتا إلى أنهم يتواصلون بشكل مستمر مع غرفة العمليات لمجلس الوزراء لمتابعة الوضع.



هذا وقد صرح الدكتور أشرف صابر ذكي، قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بأنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء اليوم الجمعة، ولمدة 24 ساعة القادمة، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية "الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - العريش - رفح ومحافظات شمال الدلتا".

