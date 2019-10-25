أهم أخبار الكرة المصرية اليوم الجمعة.. شارة المنتخب تتسبب في أزمة بين نجم الأهلي والفرعون

شهدت الكرة المصرية اليوم الجمعه الموافق 25 أكتوبر، العديد من الأحداث، يعد أبرزها أزمة شارة القيادة داخل المنتخب الوطني، وبدأ إستعدادات المنتخب الأولمبي لخوض كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر، وأيضاً وتحديد موعد عملية محمد محمود لاعب وسط الأهلي.

أحمد فتحي يدرس الإعتذار عن معسكر نوفمبر في حالة واحدة

أعلن نادر شوقي وكيل أعمال قائد منتخب مصر أحمد فتحي، أمس في تصريحات تليفزيونية عن طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر سحب شارة القيادة من فتحي وإعطائها لمحمد صلاح، خلال المعسكر المقبل في نوفمبر، مما جعل أحمد فتحي يفكر في الإعتذار عن المعسكر القادم في حال سحب الشارة.

تحديد موعد عملية الرباط الصليبي محمد محمود لاعب وسط الأهلي

يسافر محمد محمود لاعب وسط الأهلي لألمانيا خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء عملية الرباط الصليبي والذي سيجريها اللاعب خلال الأسبوع الجاري، بعد إصابته في مران الأهلي، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن صفوف الأهلي لمدة تتراوح من 6 إلي 9 أشهر حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

طبيب الزمالك يكشف عن إصابة محمد عواد وحمدي النقاز

تحدث محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن إصابة محمد عواد حارس مرمي الزمالك، قائلاً : تعرض محمد عواد لتمزق فى عضلات الرقبة بعد تعرضه للإصابة فى رأسه وفضلنا استبداله لأنه لم يكن فى وعيه الكامل".

وعن إصابة حمدي النقاز، قال: "يعاني حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك من جرح فى شفته من الداخل والخارج والجرح كان كبيرا وأجرينا غرزتين من الداخل ".

وكان الثنائي قد أصيب خلال مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي والتى انتهت بتأهل الأبيض لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يحدد موعد سفر لاعب الوسط لألمانيا

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك موعد سفر محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي بسبب الإصابة التي تعرض لها مع الفريق، وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا يوم الأحد المقبل للخضوع لعملية الرباط الصليبي.

سيد عبد الحفيظ يرد علي أنباء خلافاته مع فايلر

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي علي الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة حول وجود خلافات بينه وبين المدير الفنى السويسري رينى فايلر للنادي الأهلي، خلال تصريحات تليفزيونيه، قائلاً :"الكلام ده ما بيحصلش في الأهلي ممكن يحصل في مكان أخر".

الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين بعد الصعود الإفريقي

قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك صرف مقدمات عقود لاعبو نادي الزمالك، بعد التأهل الإفريقي علي حساب جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد والتأهل لدور المجموعات، وتبلغ قيمة مقدمات العقود حوالي 40 مليون جنيه.

ليبيريا تقترب من مواجهة منتخب مصر ودياً

اقترب محمد بركات مدير المنتخب الوطنى من الإتفاق مع منتخب ليبيريا مواجهته ودياً إستعداداً لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١.

المنتخب الأولمبي يبدأ إستعداداته لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

بدأ اليوم معسكر منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، بمران قوي علي الملعب الفرعي لستاد القاهرة الدولى إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.