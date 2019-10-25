خاص - تريزجيه يعود لتشكيلة أستون فيلا الأساسية أمام مانسشتر سيتي

يعود لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه المحترف ضمن صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي لتشكيلة فريقه الأساسية التي ستواجه نظيره نادي مانشستر سيتي صباح غدا السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بينما يستمر غياب اللاعب الدولي المصري أحمد المحمدي خارج قائمة الفريق كما علم الفجر الرياضي من مصادره.









تعرف علي تشكيلة استون فيلا للمباراة.

يدخل نادي أستون فيلا المباراة لمواجهة حامل لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالتشكيلة التالية.





حراسة المرمي: توم هيتون

خط الدفاع: تارجيت، مينجز، انكليزي، جالبيرت

خط الوسط: نكمبابا، دوجلاس لويز

خط الهجوم: محمود حسن تريزجيه، ويسلي، جاك جيراليش





موعد مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي في البريميرليج

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ونظيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه صباح السبت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".









تعرف علي موقف الفريقين في جدول ترتيب البريميرليج