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محافظ الإسكندرية لـ لقاطني الشوارع الداخلية: "اعذرونا.. هنوصلكم"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:32 م
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الدكتور عبد العزيز قنصوة
الدكتور عبد العزيز قنصوة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الأسكندرية، إن الوضع في المحافظة جيد، ولا يوجد عوائق مرورية، موضحًا أن الإسكندرية تعرضت اليوم لسيول غير مسبوقة، وكان هناك تكاتف كبير لمواجهة أثار تلك الموجة السيئة من الطقس.

وأشار "قنصوة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن فريق العمل بالمحافظة ما زال متواجدا في الشارع حتى الآن لمتابعة الوضع، معلقا: "السيول اللي تعرضت لها المحافظة اليوم صعبة".

وأكد أن الأداء اليوم بالمحافظة كان جيد، ومستعدون لتكرار تلك السيول غدا، معقبا: "ربنا ساعدنا"، موجها رسالة لقاطني الشوارع الداخلية: "اعذرونا.. إحنا شغالين في كل المناطق وهنوصلكم".
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