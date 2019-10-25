أهالي "شبرا النملة" بالغربية يشتكون غرق منازلهم بسبب الأمطار

شهدت قرية "شبرا النملة" التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، غرق شوارع القرية بسبب تجمعات كبيرة لمياة الأمطار وتكون البرك والمستنقعات.



وتسبب أستمرار تساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية علي مدار ال ٣ أيام الماضية من غرق بعض منازل القرية وإنهيار بعض العقارات وشلل تام بالحركة داخل القرية بسبب التجمعات الكبيرة المياة في الشوارع فضطر أهالي القرية المكوث بمنازلهم.



فيقول "محروس السيد" أحد أهالي القرية، أنهم تفاجئوا صباح اليوم من دخول المياة بكميات كبيرة لمنازلهم وفاضطر البعض المكوث بالطابق الثاني حتي إنتهاء موجة الطقس السئ تفاديا لحدوث شئ متابعا أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي للوحدة المحلية التابعة للقرية فأرسلوا عربات سحب المياة ولكن مع استمرار تساقط الأمطار مازالت المياة تملئ الشوارع.



وأضاف "سالم رمضان" أحد أهالي القرية، أن شوارع القرية عبارة عن مستنقعات ولجأ البعض لفتح بالوعات الصرف ولكن من كثرة المياة تراكم الوحل بداخلها فمنع سحب المياة وبعض المناطق من كثر تراكم الوحل بالشوارع لم يتمكنوا من فتح البالوعات، كما ارسلت الوحدة المحلية عربات مساء أمس لسحب المياة ومع تساقط الأمطار خلال اليوم تكونت تجميعات المياة مرة ثانية مناشدا الوحدة المحلية بتوفير عربات سحب لمياة الأمطار وعمل دوريات مستمرة بالشوارع وبالاخص منطقة السوق موضحا أنها من الاكثر المناطق تضررا.



وشهدت محافظة الغربية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، موجة من التقلبات الجوية ونشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، فيما هطلت الأمطار، قبل قليل، على عدد كبير من مراكز ومدن المحافظة، ما تسبب في تواجد برك طينية بمختلف الأنحاء.



من جانبه، وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه وصرفها في بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار أولا بأول، حال تواجدها، والتواصل بشكل دوري مع غرف عمليات مديريات الأمن والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.



أصدر محافظ الغربية تعليماته لـ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غدًا السبت الموافق 26-10-2019 بجميع مدارس المحافظة. على ان يتم اتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الانشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل او في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلبة.



من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، وتم نشرالأكمنة على الطرق خاصة الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية منعا لوجود حوادث، كما أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرق تضم مهندسين وفنيين لإصلاح الأعطال بشكل مباشر.