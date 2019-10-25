Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهالي "شبرا النملة" بالغربية يشتكون غرق منازلهم بسبب الأمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
Advertisements
شهدت قرية "شبرا النملة" التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، غرق شوارع القرية بسبب تجمعات كبيرة لمياة الأمطار وتكون البرك والمستنقعات.

وتسبب أستمرار تساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية علي مدار ال ٣ أيام الماضية من غرق بعض منازل القرية وإنهيار بعض العقارات وشلل تام بالحركة داخل القرية بسبب التجمعات الكبيرة المياة في الشوارع فضطر أهالي القرية المكوث بمنازلهم.

فيقول "محروس السيد" أحد أهالي القرية، أنهم تفاجئوا صباح اليوم من دخول المياة بكميات كبيرة لمنازلهم وفاضطر البعض المكوث بالطابق الثاني حتي إنتهاء موجة الطقس السئ تفاديا لحدوث شئ متابعا أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي للوحدة المحلية التابعة للقرية فأرسلوا عربات سحب المياة ولكن مع استمرار تساقط الأمطار مازالت المياة تملئ الشوارع.

وأضاف "سالم رمضان" أحد أهالي القرية، أن شوارع القرية عبارة عن مستنقعات ولجأ البعض لفتح بالوعات الصرف ولكن من كثرة المياة تراكم الوحل بداخلها فمنع سحب المياة وبعض المناطق من كثر تراكم الوحل بالشوارع لم يتمكنوا من فتح البالوعات، كما ارسلت الوحدة المحلية عربات مساء أمس لسحب المياة ومع تساقط الأمطار خلال اليوم تكونت تجميعات المياة مرة ثانية مناشدا الوحدة المحلية بتوفير عربات سحب لمياة الأمطار وعمل دوريات مستمرة بالشوارع وبالاخص منطقة السوق موضحا أنها من الاكثر المناطق تضررا.

وشهدت محافظة الغربية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، موجة من التقلبات الجوية ونشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، فيما هطلت الأمطار، قبل قليل، على عدد كبير من مراكز ومدن المحافظة، ما تسبب في تواجد برك طينية بمختلف الأنحاء.

من جانبه، وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه وصرفها في بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار أولا بأول، حال تواجدها، والتواصل بشكل دوري مع غرف عمليات مديريات الأمن والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

أصدر محافظ الغربية تعليماته لـ   ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غدًا السبت الموافق 26-10-2019 بجميع مدارس المحافظة. على ان يتم اتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الانشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل او في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلبة.

من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، وتم نشرالأكمنة على الطرق خاصة الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية منعا لوجود حوادث، كما أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرق تضم مهندسين وفنيين لإصلاح الأعطال بشكل مباشر.
أهالي "شبرا النملة" بالغربية يشتكون غرق منازلهم بسبب الأمطار
أهالي "شبرا النملة" بالغربية يشتكون غرق منازلهم بسبب الأمطار
أهالي "شبرا النملة" بالغربية يشتكون غرق منازلهم بسبب الأمطار
أهالي "شبرا النملة" بالغربية يشتكون غرق منازلهم بسبب الأمطار
أهالي "شبرا النملة" بالغربية يشتكون غرق منازلهم بسبب الأمطار
أهالي "شبرا النملة" بالغربية يشتكون غرق منازلهم بسبب الأمطار
أهالي "شبرا النملة" بالغربية يشتكون غرق منازلهم بسبب الأمطار
أهالي "شبرا النملة" بالغربية يشتكون غرق منازلهم بسبب الأمطار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر شبرا النملة الغربية اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام

منذ أقل من ساعتين

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مشادة حادة داخل غرفة ملابس برشلونة بين لاعبي الفريق

منذ 36 دقيقة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صفقة سيتحدث عنها الجميع.. فايلر يطلب التعاقد مع نجم بيراميدز "المتألق"

منذ ساعة الا ربع

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يومين

موضوعات متعلقة

غرق دار الكتب بمدينة طنطا بسبب مياة الأمطار (صور)

"غضب الطبيعة وقسوة الشتاء".. تفاصيل الأمطار الرعدية والعواصف والرياح التي ضربت محافظات الجمهورية (صور)

الصرف الصحي يغرق قرية سيحم بالغربية.. والمسئولين في غفلة

بخلاف مدينة نصر.. الأرصاد الجوية: هذه المناطق أغرقتها الأمطار (صور)

مياه الأمطار تغرق شوارع القنايات بالشرقية (صور)

محافظة الغربية تعلن حالة الطوارئ بسبب استمرار سقوط الأمطار

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

عاجل.. الأهلي يوجه رسالة قوية إلى الزمالك

09:54 م

جروس يثير الرعب في الزمالك

07:56 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

05:57 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status