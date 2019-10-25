مصرع شاب صعقًا بالكهرباء بسبب سوء الطقس في ميت غمر



و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار شركة كهرباء الدلتا وجارى العرض على النيابة العامة.

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء من عامود إنارة، اليوم الجمعة، بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية على أثر حدوث ماس كهربائى من عامود إنارة.وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر بوصول محمود محمد شاهين حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم دماص جثة هامدة.وإنتقلت قوة أمنية للمستشفى وبالفحص تبين إصابته بصعق كهربائى من عامود إنارة بسبب الأمطار وموجة الطق السئ التى ضربت أنحاء البلاد لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.