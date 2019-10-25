مصدر يكشف تفاصيل حريق إحدى المحلات بحي الموسكي

تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال الإطفاء للحريق المحدود الذي شب صباح اليوم الجمعة، بإحدى المحلات التجارية، وذلك حتى انتهاء أعمال الإطفاء.





وقال مصدر بغرفة عمليات حي الموسكي، إن حريق نشب في أحد العقارات رقم ٣٥ بشارع الموسكي وتمت السيطرة على الموقف واخماد الحريق من خلال الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية.



