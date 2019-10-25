سلوى محمد على: أعتز بأعمالي الفنية رغم أنني لم أقدم البطولة المطلقة

كشفت الفنانة سلوى محمد على، أنها لم تقدم دور البطولة المطلقة منذ دخولها عالم التمثيل حتى اليوم، لكنها رغم ذلك تعتز بكل الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.



وأضافت سلوى محمد على خلال لقائها مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، أن واقع السينما يثبت أنه لا يوجد دور صغير ودور كبير لكن يثبت أنه يوجد فنان صغير وفنان كبير، مشيرة إلى أن الفنان الكبير هو من يتقن دوره ويستطيع أن يجسد الشخصية التي يقدمها بكل حرفية وإتقان.



واوضحت أن الفنان الذي ينجح بالصدفة لا يستطيع أن يستمر طويلا، لأنه سرعان ما يسقط، ويتحول نجاحه إلى فشل، مالم يحافظ على تميزه ونجاحه من خلال تنمية موهبته والتجديد في أدواره الفنية.

