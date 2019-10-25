سلوى محمد على: الإنسانية أكثر ما يثقل موهبة الفنان

خلال لقائها مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، أنها تعمل على دراسة الدور والشخصية التي ستقدمها في أعمالها الفنية من خلال التواصل المباشر مع من لهم صلة بهذا الدور، قائلة: "لو هقدم دور كتور لازم أتكلم مع أطباء وأشوفهم بيتعاملوا إزاي ونظام حياتهم اليومية إزاي وأعرف عنهم كل التفاصيل علشان اقدر أقدم الدور بصورة مميزة".



وأكدت على البعد الإنساني للفنان خلال تجسيده لأي شخصية فنية، مضيفة: "الإنسانية أكثر ما يثقل موهبة الفنان لانها تساعد على دراسة ظروف الناس والشخصيات التي يقدمها الفنان".



وشددت على أنه كلما تقبل الفنان الشخصية التي يقدمها كلما أبدع في تقديمها واستطاع أن يوصل الدور بشكل أفضل.



كشفت الفنانة سلوى محمد على، عن العوامل الرئيسية التي تساعد الفنان على اتقان الدور الفني الذي يقدمه، موضحة أن الفنان الناجح هو من يسعى لتطوير نفسه وحفظ الدور الذي يقدمه من خلال الدراسة والمعايشة خلال فترة الإعداد للدور.وأضافت سلوى،