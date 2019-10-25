نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر: قرار وزارة السياحة بوقف الرحلات السياحية الداخلية جاء تفاديا لحدوث الكوارث

عقب بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، على قرار وزارة السياحة بوقف ومنع الرحلات السياحية الداخليه بين المحافظات والرحلات البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية، بأنه قرار صائب تفاديًا لحدوث حوادث في القطاع السياحي.



وأضاف "بشار" لـ"لفجر"، أنه تم إخطارنا بهذا القرار، مؤكدًا دائمآ وزارة السياحة تتابع وترصد سوء الأحوال الجوية، وتخطر شركات السياحة بوقف الرحلات حفاظًا على سلامة السياح وعدم تعرض حياتهم للخطر بسبب سوء الأحوال الجوية.



فيما قال عصام على خبير سياحي بالبحر الأحمر، قرار وزارة السياحة بوقف ومنع الرحلات السياحية الداخلية والبحرية بسبب سوء الأحوال الجوية، هو قرار دائمًا ما تعلنه وزارة السياحة خلال سوء الأحوال الجوية.



وأضاف خبير السياحي، لـ "لفجر"، أنه تم إخطار جميع شركات السياحة منذ الصباح بوقف ومنع الرحلات السياحية الداخليه والبحرية بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، وذلك حفاظا على سلامة السياح لحين تحسن الأحوال الجوية.





وكانت وجهت وزارة السياحة، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بالتنبيه على جميع شركات السياحة بكافة المحافظات بإيقاف كل الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، وبالمثل إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص اليوم الجمعة وغدا السبت، وذلك حرصا من وزارة السياحة على سلامة السائحين وسائقي الأتوبيسات السياحية والمرشدين السياحيين.



يأتى ذلك في المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وشددت الوزارة، أنه في حالة مخالفة التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة، وذلك اتساقا مع تكليف مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.