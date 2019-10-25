وزير التنمية المحلية يتابع المحافظين في استعدادات مواجهة الأمطار

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قبل قليل، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين لمتابعة الجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات وإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.





واطمأن الوزير شعراوي من المحافظين التي شهدت محافظاتهم أمطار، اليوم الجمعة، بجهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها على مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع اَي مشكلات والتنسيق لحلها.





وأشار عدد من السادة المحافظين إلى أنهم أصدروا قرارات بتأجيل الدراسة حرصًا علي سلامة وأمن أبناء تلك المحافظات من التلاميذ ومن بينها الغربية والإسكندرية وكفرالشيخ ودمياط والبحيرة لحين استقرار الأحوال الجوية.





وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أحداث غير متوقعة والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار والتنبية على شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات باتخاذ الاستعدادت اللازمة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي.





كما أكد الوزير على استمرار رفع حالة التأهب القصوى فى جميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار عليها وإلغاء الاجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستعدادات للأفراد والعاملين على المعدات في حالة الطوارئ مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة.



