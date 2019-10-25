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أحمد صيام يكشف عن موعد مسرحية "حب رايح جاي"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:05 م
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أحمد صيام
أحمد صيام
لوجين سامح
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كشف الفنان أحمد صيام، من خلال برنامج the insider بالعربي المُذاع عبر فضائية دبي، عن تفاصيل مسرحية "حب رايح جاي" والشخصية التي يجسدها ضمن أحداث المسرحية وموعد عرضها.

وقال أحمد: " كواليس المسرحية أكثر من رائعة لأنني تجمعني علاقة صداقة بفريق العمل بأكمله وهذا أدى إلى سهولة التعامل بيننا، وأقوم في هذه المسرحية بتجسيد مجموعة شخصيات من بينهم شخصية الأب في أربع أسر مختلفة التي تتعد جنسيتها".

يُشار إلى أن مسرحية "حب رايح جاي" تدور في إطار كوميدي إستعراضي حول الحب وتأثيره على الأشخاص والعلاقات التي تربطهم بين بعضهم البعض، ومن المقرر عرضها في نهاية شهر أكتوبر الجاري على المسرح العائم بالمنيل.

يُذكر أن مسرحية "حب رايح جاي" من بطولة: أحمد صيام، دنيا عبد العزيز، ميدو عادل، ميسرة، رشوان توفيق، فاطمة عادل، محمود فتحي، محمد حسني، من تأليف سامح عثمان، وإخراج ياسر صادق.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صيام التليفزيونية هو مسلسل "حدوتة مرة" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، حيث كانت أحداثه تدور حول حياة الفتاة التي تدعى "مُرة" والتي عانت من طفولة شقية مع والدتها اﻷم الوحيدة والتي كانت تعمل كفتاة ليل، وتعاني "مُرة" من تنمر المحيطين بها بعد كبرها، مما يجعلها تصمم على تغيير مصيرها الحالك.

مسلسل "حدوتة مرة" من بطولة: غادة عبد الرازق، مجدي كامل، أحمد صفوت، سلمى أبو ضيف، هاجر أحمد، كارولين عزمي، أحمد صيام، عبير منير، محمد مهران، من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

بينما كانت آخر أعماله السينمائية، هو فيلم "قهوة بورصة مصر" الذي عرض هذا العام، وكانت أحداثه تدور في إطار درامي إجتماعي متناولاً العادات والتقاليد المصرية المختلفة، وما يتعرض له المجتمع المصري من إرهاب عقلي وديني وإنساني، وذلك من خلال مجموعة من الأشخاص التي تتلاقى حياتهم داخل أحد المقاهي.

يُذكر أن فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة: حسن حسني، لطفي لبيب، رانيا محمود ياسين، مصطفى قمر، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، عبد الله مشرف، من تأليف علاء مرسي وغادة حنفي، وإخراج أحمد نور.
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