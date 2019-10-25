رشا مهدي: تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "اطمني"





عن حياتها

ولدت 12أغسطس 1982 من مواليد الجيزة وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وكانت بدايتها في الفن من خلال فيلم قصير "مربع داير"ومن ثم توالت أعمالها وحصلت علي بعض أدوار البطولة من ضمنهم واحد من الناس، ورقة شفرة، بدل فاقد.





غردت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "‏دعواتكم ويارب يعجبكم، رشا مهدى تبدأ تصوير مسلسلها الجديد اطمنى مع أنوشكا ويسرا اللوزى".علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "بالنجاح والتوفيق، بالتوفيق يا أجمل نجمة، ‏‎الله يوفقك يارب وعموما أي دور بتعمليه بيكون جميل واحنا بنحبه وبنحبك".على صعيد آخر شاركت الفنانة رشا مهدي في العديد من الأفلام منها شرم برم، واحد من الناس، مربع داير، ميكانو، ورقة شفرة، بدل فاقد.شاركت الفنانة رشا مهدي في العديد من المسلسلات منها : خان القناديل ، مسألة مبدأ ، أميرة في عابدين ، على نار هادئة ، ساعة عصاري ، نفق الشيطان، بالشمع الأحمر، أحلام نبيلة، على كف عفريت، المواطن X، تحت الأرض، الشك، سيرة حب، العراف، أستاذ ورئيس قسم، عروس بيروت.تدور قصة مسلسل " عروس بيروت " حول شاب يتعرف على فتاة بالصدفة ويغرم بها، لكن والدته تقلا شمعون تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة .مسلسل " عروس بيروت " بطولة الفنان ظافر العابدين كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، مرام علي ومجموعة أخرى من الممثلين .