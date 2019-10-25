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اليمن.. التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:49 م
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الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي
الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي
هدى عبدالرازق
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قالت صحيفة الشرق الأوسط، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، موضحة أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض.

وبحسب ما ذكرته فضائية مداد نيوز، ينص الاتفاق على حكومة كفاءات من 24 وزيرًا مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية وعودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدنى، وإعادة ترتيب القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.

وأوضحت أن الاتفاق يحقق الأمن والاستقرار في اليمن، كما شدد على أن المملكة تقدر تجاوب جميع الأطراف وتعاونهم للوصول لحل سلمي للأزمة، كما ثمنت دور الإمارات الإيجابي في التوصل للاتفاق.

وأوضح مصدر أن الاتفاق يحقق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني بمكوناته كافة، ويحترم مطالب المكونات اليمنية كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل.

وذكر بأن السعودية قدمت الدعم السياسي والعسكري والتنموي والإغاثي لدعم الشعب اليمني في جميع المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب.

وشدد على أن المملكة تقدر لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن، ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها، ويحقن الدماء ويغلب الحكمة والحوار ووحدة الصف، كما تثمن المملكة الدور الإيجابي الذي لعبته دولة الإمارات في التوصل للاتفاق.

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اليمن المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

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