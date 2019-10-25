عاجل.. غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل موقعة توتنهام





غاب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة عن تدريبات فريقه الريدز استعدادًا لمواجهة نظيره فريق توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





تعرف علي سبب غياب محمد صلاح.

‏غياب محمد صلاح عن تدريبات اليوم في مقر تدريبات نادي ليفربول ميلوود للحصول على الراحة ولا يُعتقد أن هنالك أي مشكلة بجاهزيته للمباراة المقبلة أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المقرر أن تقام نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و نظيره فريق توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يدحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو يمتلك 25 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما يمتلك نظيره نادي توتنهام 12 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.





وكان محمد صلاح قد سجل هدفين في فوز فريقه ليفربول الإنجليزي علي حساب نظيره فريق جينك البلجيكي بنتيجة 4 / 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



