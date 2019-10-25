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"موت وخراب ديار".. مزراعو الغربية يعانون غرق محاصيلهم الزراعية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:04 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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استيقظ مزارعو الغربية، صباح اليوم الجمعة، علي كارثة حيث تحولت أراضيهم الزراعية إلى مستنقعات مائية وبرك وحل بسبب ارتفاع منسوب المياه في ظل استمرار تساقط الأمطار علي مدار ٣ أيام الماضية.

"اتخرب بيوتنا" بهذه الجملة يوضح "عبد المنعم رمضان، أحد المزارعين، أثر ما لحق بمحصوله الزراعي قائلا أنه ذهب صباح اليوم لمتابعة محصولة وجد الأمطار قضت علي الأخضر واليابس بأرضه فأصبحت مستنقع لمياة المطر وخسر خسائر فادحة مضيفا أنه كان محصوله عبارة عن الخص الأخضر والذرية الشتوى.

وقال" محمد راشد" أحد المزارعين، إن الخسائر التي لحق بمزارعين سينتج عنها زيادة في أرتفاع أسعار بعد المحاصيل مثل "الأرز،. الخص، الذرة، البصل" موضحا أنه كان ينتظر جمع المحصول لتسديد الديوان التي لحقت به أثناء زراعته "عليه العوض منه العوض هنعمل إيه".

وشهدت محافظة الغربية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، موجة من التقلبات الجوية ونشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، فيما هطلت الأمطار، قبل قليل، على عدد كبير من مراكز ومدن المحافظة، ما تسبب في تواجد برك طينية بمختلف الأنحاء.

من جانبه، وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه وصرفها في بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار أولا بأول، حال تواجدها، والتواصل بشكل دوري مع غرف عمليات مديريات الأمن والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

أصدر محافظ الغربية تعليماته لـ   ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غدًا السبت الموافق 26-10-2019 بجميع مدارس المحافظة. على ان يتم اتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الانشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل او في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلبة.

من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، وتم نشرالأكمنة على الطرق خاصة الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية منعا لوجود حوادث، كما أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرق تضم مهندسين وفنيين لإصلاح الأعطال بشكل مباشر
"موت وخراب ديار".. مزراعو الغربية يعانون غرق محاصيلهم الزراعية
"موت وخراب ديار".. مزراعو الغربية يعانون غرق محاصيلهم الزراعية
"موت وخراب ديار".. مزراعو الغربية يعانون غرق محاصيلهم الزراعية
"موت وخراب ديار".. مزراعو الغربية يعانون غرق محاصيلهم الزراعية
"موت وخراب ديار".. مزراعو الغربية يعانون غرق محاصيلهم الزراعية
"موت وخراب ديار".. مزراعو الغربية يعانون غرق محاصيلهم الزراعية
"موت وخراب ديار".. مزراعو الغربية يعانون غرق محاصيلهم الزراعية
"موت وخراب ديار".. مزراعو الغربية يعانون غرق محاصيلهم الزراعية
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مياه المطر مصر زراعة الغربية اخبار

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