Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الناتو" يؤكد التزامه تجاه أفغانستان ويؤكد على بقاء التحالف

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:02 م
Advertisements
الناتو- أرشيفية
الناتو- أرشيفية
وكالات
Advertisements
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، على أهمية بقاء التحالف الدولي في أفغانستان والهادف إلى "توجيه رسالة إلى طالبان بضرورة تقديم تنازلات" من أجل التوصل لاتفاق سلام، مؤكداً الالتزام "الراسخ" تجاه البلاد.

وأوضح الأمين العام أن "انتشار الحلف في البلاد سيخضع لمراجعة مستمرة"، مؤكداً على صعيد آخر أن الأوضاع في أفغانستان "تختلف اختلاف كلياً" عن الأوضاع في سوريا، حيث لا ينتشر الحلف.

وأكد "ستولتنبرغ" أنّ التزام الحلف تجاه أفغانستان لا يزال "راسخاً"، قائلا "سنواصل دعم قوات الأمن الأفغانية التي تحارب الإرهاب الدوليّ وتخلق الظروف للسلام"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "على طالبان القيام بتنازلات حقيقية وإظهار رغبة حقيقية لخفض العنف".

وجاءت تصريحات "ستولتنبرغ" عقب انتهاء اجتماع في بروكسل عقد على مدى يومين ركّز خلاله وزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي على القوات البالغ عددها 16 ألف جندي، على وقع هجمات طالبان المتزايدة أخيراً والغموض حول الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان.

وأثارت واشنطن غضب حلفائها بسحبها قواتها فجأة من شمال سوريا مطلع الشهر الجاري، ما مهد الطريق لتركيا العضو في الحلف لشنّ عملية عسكرية مثيرة للجدل لدحر القوات الكردية التي تعتبرها "إرهابية".

وكانت الولايات المتحدة وطالبان الشهر الفائت على وشك توقيع اتفاق يتضمن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة الجهادية، لكن الآمال بتوقيع الاتفاق تبددت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم "الميتة" بعد هجوم لطالبان أسفر عن مقتل جندي أمريكي.

وتتجه الصين حالياً لملء الفراغ السياسي في أفغانستان عبر الدعوة لعقد "مؤتمر أفغاني" في بكين يومي الثلاثاء والأربعاء، على ما أفاد الناطق باسم الحركة المتشددة سهيل شاهين.

ولا تعترف طالبان بشرعية السلطة الأفغانية وتصفها باستمرار بأنها "دمية" بيدي الولايات المتحدة، وترفض إجراء محادثات معها.
وقال شاهين إن "أي مشاركة لمسؤولين أفغان في بكين ستكون على أساس أنهم يمثلون أنفسهم فقط".

ولم تؤكد بكين استضافة المحادثات الجديدة، إلا أن متحدثة باسم الخارجية قالت إنّ بلادها "مستعدة للمساعدة وتسهيل" أي عملية سلام في أفغانستان.

لكنّ وزارة الخارجية الأمريكية حضّت الخميس، على ضبط النفس فيما يترقب الأفغان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت 28 سبتمبر(أيلول)، فيما تأجل الإعلان عن النتائج الأولية بسبب مشاكل تقنية حسب السلطات الانتخابية.

وشابت اتهامات بالتزوير الانتخابات الرئاسية في العام 2014، وقبل أيام من إجراء الانتخابات، أعلنت إدارة ترامب اقتطاع 160 مليون دولار من التمويل المباشر للسلطات الأفغانية بسبب مزاعم الفساد.

وفي مجال الاتصالات، شدد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في الاجتماع على "التهديد الذي يشكّله تعزيز الحضور الصيني على التحالف"، والذي يتخطى التهديد الروسي أو الإيراني.

وفي حين لم يتّضح مدى اقتناع الحلفاء بوجهة النظر الأمريكية هذه، خُصص جزء من الاجتماع لبحث تحديث "المتطلبات الأساسية" لإطلاق شبكات الاتصال من الجيل الخامس "5 جي".

وقال إسبر إنه "عرض بوضوح الاعتراضات الأمريكية على استخدام شركة "هواوي" الصينية لبناء هذه الشبكات في دول الحلف، مؤكداً أن "الحلف يعتمد على الاتصالات الآمنة لتبادل المعلومات الاستخبارية وتحركات جنوده".

وشدد ستولتنبرغ على أهمية بحث الحلف تحديث قطاعات الاتصالات الذي يندرج ضمن البنى التحتية المدنية الحساسة لأن "الخطوط التوجيهية القديمة لم تلحظ شبكات الجيل الخامس على الإطلاق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مارك اسبر اليوم الناتو أمين حلف الناتو أفغانستان إسبر

أخبار تهمك

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 3 ساعات

كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 22 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يومين

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يقرر بيع هدّاف الفريق!

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أفغانستان: مقتل جندي أمريكي بهجوم داخلي

"ستولتنبرج" يعرب عن تخوفه من تفاقم العنف في أفغانستان

قائد الناتو: مستقبل البعثة الأفغانية يعتمد على محادثات السلام

مقتل 11 شخصاً وإصابة 45 آخرين إثر انفجارات بالعاصمة الأفغانية كابول

المبعوث الأمريكي: الولايات المتحدة وطالبان الأفغانية أوشكتا على إنهاء النزاع

الرئاسة الأفغانية: طالبان تقتل الشعب بأوامر من قطر

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

جروس يثير الرعب في الزمالك

07:56 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

05:57 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

07:27 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status