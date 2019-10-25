المنطقة الشمالية العسكرية تدفع بـ 4 سيارات بدال لكسح مياه الأمطار بالبحيرة (صور)

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التنسيق الكامل مع القوات المسلحة لدعم جهود المحافظة للحد من الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة، مشيرًا إلى أن المنطقة الشمالية العسكرية قامت بدعم المحافظة بعدد 4 سيارة بدال ومجهزة بأطقم التشغيل الكامل للمساهمة في كافة الجهود والأعمال الجارية بمراكز رشيد وادكو وكفر الدوار.



كما أكد محافظ البحيرة علي استمرار انعقاد غرفة العمليات لليوم الثالث على التوالي والتواجد والتواصل المستمر مع المواطنين لمتابعة أعمال رفع آثار الأمطار بالشوارع، والتأكد من مدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار المستمرة منذ الساعات الأولي لصباح اليوم الجمعة.



ووجه "أمنه" رؤساء الوحدات المحلية بالتأكد من تواجد المعدات الميكانيكية بالطرق الرئيسية بالمدن والقرى والطرق المؤدية إلي المدارس لرفع مياه الأمطار وعدم ترك أي تجمعات مائية، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمحطات الصرف الصحي والتأكيد من سير العمل بانتظام وبكامل طاقة المحطات، كما تابعوا محطات طلمبات الصرف الزراعي وأنها تعمل بكامل طاقتها.



وشدد "أمنه" على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.



كما شدد محافظ البحيرة، علي استمرار استنفار الوحدات المحلية لمتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وبمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أي أسلاك كهرباء مكشوفة.



وقرر انعقاد غرفة الطواريء وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار 2٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.



ويهيب محافظ البحيرة، جميع المواطنين الإبلاغ عن أي مشكلة قد تحدث نتيجة لسقوط الأمطار على الخط الساخن 114 الخاص بغرفة العمليات المركزية للعمل على حلها والاستجابة لها على الفور، مؤكدا على التواجد المستمر على مدار 24 ساعة لجميع المسئولين بالشارع والانعقاد الدائم لغرفة العمليات.



كما يُهيب "أمنه" مواطني المحافظة بترشيد استخدام المياه لتخفيف الأعباء على شبكة الصرف الصحي، وتجنب نزول المواطنين إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، وتجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء الشبورة أو المطر الغزير وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.



بالإضافة إلي تغطية الأسلاك العارية التي تمثل حالة خطورة، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، وتأمين أسقف المنازل وعزلها ضد تسريب المياه وخاصة في المناطق الريفية والعشوائية، واتخاذ كافة الإجراءات لعدم دخول المياه إلى المنازل وصرفها على المطابق أو البالوعات بالنسبة للمدن أو في المصارف والمجاري المائية بالنسبة للمناطق الريفية، والتواصل السريع مع الجهات المختصة بالوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، وفصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.