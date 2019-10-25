Advertisements
Advertisements
Advertisements

شتيغن يطلق تصريحات نارية في كل الاتجاهات

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:51 م
Advertisements
شتيغن
شتيغن
وكالات
Advertisements
أكد الحارس الألماني أندري مارك تير شتيغن، نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن خروج ناديه من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مخز أمام كل من روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي في عامين متتاليين، لا يرجع إلى وجود قصور فني ولكن إلى عوامل نفسية، لم يفصح عنها.

وقال تيرشتيغن في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة: "هذا لا يمكن إرجاعه إلى أخطاء تقنية أو أمور تتعلق باللعب، يجب أن نغوص بشكل أعمق إلى المسائل النفسية، ولهذا لا يمكنني أن أقول أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، لقد تجمدنا جميعاً لأننا لم نملك تفسيرات".

وتحدث تير شتيغن أيضاً عن أسلوب لعب برشلونة، حيث أردف قائلاً: "أريد أن أكون شيئاً نافعاً لبرشلونة وأسلوب لعبه، الألقاب مهمة للغاية كما هي مهمة أيضاً الأرقام القياسية بالنسبة لأي شخص داخل أي فريق".

وعلى جانب آخر، أكد تيرشتيغن أن علاقته بمواطنه وزميله في المنتخب الألماني، مانويل نوير تحكمها الاحترافية والمنافسة، واختتم قائلاً: "نحن محترفون ونتنافس على هدف معين، ولكن يمكننا أن نتحدث عن كل شيء، بدون أن نلقي بالاً لهذه الطموحات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي ليفربول شتيغن شتيجن روما برشلونة

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 6 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يومين

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يقرر بيع هدّاف الفريق!

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ حوالي 8 ساعات

كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

منذ أقل من ساعتين

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده السادس والعشرين.. "تير شتيجن" السد المنيع لبرشلونة ومستقبل الماكينات الألمانية

قائد ألمانيا السابق يفتح النار على نوير

مانويل نوير.. أسد تحول إلى قطة!

نوير: طموحات تير شتيجن مثيرة

ضربة قوية لبايرن ميونيخ بعد صدارة الدوري الألماني

أخيرًا.. نجم برشلونة يتلقي دفعة معنوية كبيرة

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

جروس يثير الرعب في الزمالك

07:56 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

05:57 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

07:27 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status