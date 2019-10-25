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تعرف على سبب غياب رونالدو عن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:48 م
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رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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أعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نادي ليتشي القادمة في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي بالدوري الإيطالي

حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بينسوليو

خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، بونوتشي، أليكس ساندرو، دانيللو، روجاني، ديميرال

خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بينتانكور

خط الهجوم: ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي، ماركو أوليفيري، هان.

السبب وراء غياب رونالدو عن قائمة يوفنتوس

وشهدت قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي بالدوري الإيطالي غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن كريستيانو رونالدو غاب عن قائمة يوفنتوس اليوم بسبب رغبة ساري في منحه بعض الراحة للفترة القادمة.

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي ليتشي غدا السبت 26 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ليتشي رونالدو

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