بالتزامن مع موجة الطقس السئ.. توجيه لوكيل تعليم الشرقية بتوعية الطلاب بالابتعاد عن أعمدة الانارة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رمضان عبدالحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم بضرورة عمل نشرات توعويه لطلاب المدارس بكافة المراحل الدراسيه في جميع الادارات التعليميه وخاصه الأطفال بضرورة الإبتعاد عن المحولات وأكشاك الكهرباء وأعمده الإناره واتخاذ الحيطه والحذر اثناء سقوط الأمطار البرقيه والرعدية، حتى يتم تجاوز وتخطي هذه الفتره الحرجه وموجة الطقس السيئ وغير المستقر التي تتعرض لها محافظه الشرقية.



جاء ذلك حرصًا من محافظ الشرقية علي صحة وسلامة ابنائه الطلاب في المحافظة وطالب المحافظ وكيل وزاره الاوقاف بتوعيه المواطنين من خلال مكبرات الصوت بالمساجد علي مستوي المحافظه بأهمية اتباع تعليمات الحفاظ علي سلامتهم اثناء هطول الأمطار كما كلف المحافظ جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ ذات التعليمات وارشاد العاملين بها لتجنب وقوع حوداث.



كما أعطى المحافظ تعليمات مماثلة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقرويه بتنفيذ حملات توعيه للمواطنين بالإجراءات التي يلزم اتباعها قبل واثناء هطول الامطار لضمان سلامتهم...فضلا عن القيام بفصل التيار الكهربي عن اعمده الكهرباء في حاله وجود تراكمات لمياه الامطار اسفلها لحين الانتهاء من اعمال الكسح والشفط لتلك المياه حرصا علي سلامه المواطنين وعدم تعريض حياتهم لأيه مخاطر.



