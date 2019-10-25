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التنمية المحلية: المحافظون متواجدون في الشارع حتى الرابعة فجرًا استعدادًا للأمطار (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:42 م
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أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتلقى تقرير على مدار الساعة من غرفة عمليات الوزارة عن الوضع في المحافظات المختلفة، فضلا عن تواصله مع محافظين المحافظات الساحلية لمراجعة الإجراءات.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن غرفة العمليات بالوزارة أصدرت اليوم تقريرين عن الوضع على مستوى كل المحافظات، موضحًا أن المحافظين حتى الرابعة فجرا كانوا متواجدون في الشارع.

وأضاف أن هناك تنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع سقوط الأمطار في الأسكندرية، منوها بأن محافظ الأسكندرية قرر تعليق الدراسة في المدارس غدا لمراجعة الحالة الإنشائية للمدارس، وحرصا على سلامة الطلاب.

وعن كيفية التعامل مع مياه الأمطار، أوضح أن الأمر يختلف من محافظة لأخرى، وقدرتها الاستعابية، حيث تتعامل شركة المياه الشرب مع بعض تجمعات المياه، مضيفا أن المحافظات التي تقرر تعليق الدراسة بها الأسكندرية، والبحيرة، والغربية وكفر الشيخ.
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