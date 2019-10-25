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بدرية طلبة عن حالة الطقس: "شقتي غرقت بس بردو بعشق الشتا" (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:28 م
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بدرية طلبة
بدرية طلبة
رشا عادل
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نشرت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو جديد من داخل شقتها، وعلقت بدرية، علي الفيديو قائلة: "شقتي غرقت بس بردو بعشق الشتا".

تفاعل جمهور بدرية مع مقطع الفيديو

لاقي مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور بدرية، فجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحمد متابعيها قائلًا: "لااله الا الله فداكي قدر الله وما شاء فعل"وأضاف آخر مداعبا "وانا الي كنت هشتريها"في ردت عليه بدرية"مانا رجعت في كلامي خلاص، وفي السياق ذاته تابع متابع آخر "ربنا يقويكي والحمدلله انك بخير".

عن حياتها

ولدت بدرية،24أبريل1971من مواليد الإسكندرية حيث بدات مشوارها الفني من خلال عمل"برج الابجدية" من خلال زوجها المؤلف مصطفي سالم الذي قدمها للعمل ثم أنضمت بعد ذلك لمسرحية "دوري مي فصوليا"مع الفنان سمير غانم

أهم أعمال بدرية

جدير بالذكر أن الفنانة بدرية، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية من ضمنهم فيلم سكر برة، الديزل، ياتهدي ياتعدي، سبع البرمبة، أسفين ياباشا، أمان ياصاحبي، تصبح علي خير، فوبيا، أبو شنب، فزاع، عيال حريفة، واحد صعيدي، ظرف صحي، سالم ابو اخته، كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية من ضمنهم مسلسل ربع رومي، شقة فيصل، الوصية، نسر الصعيد، صد رد، عزمي واشجان، فالنتينو، وأيضا شاركت في الأعمال المسرحية من ضمنهم مسرحية عودة ريا وسكينة، بدرية اتخطفت، تصبح علي خير ياحبة عيني.

آخر أعمال بدرية

بالإضافة أن بدرية، تواصل عروض مسرحية "ريا وسكينة تاني"، على مسرح تياترو النيل، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي وشارك في بطولتها مجموعة من الفنانيين من ضمنهم أنتصار، حمدي الوزير، تأليف مصطفي سالم، إخراج حسام الدين صلاح، إنتاج شركة هاي موكا.
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