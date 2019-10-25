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قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة بيلباو في الليجا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:34 م
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اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
علي نبوي
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أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قائمة مباراة فريقه لمواجهة الغد أمام نظيره أتلتيك بيلباو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة اتليتكو مدريد لموقعة بلباو

وشهدت قائمة الفريق المدريدي غياب الثلاثي خيمينيز وجواو فيليكس وسافيتش للإصابة.

وضمت القائمة كلًا من :-

حراسة المرمى : أدان - أوبلاك

خط الدفاع : أرياس - لودي - فيليبي - هيرموسو - تريبيير

خط الوسط : توماس بارتي - كوكي - ساؤول - ليمار - لورينتي - هيريرا - فيتولو

خط الهجوم : ألفارو موراتا - كوريرا - دييجو كوستا - ريكيلمي.


وستلعب اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطل بطولة الدوري الإسباني الممتاز بين نادي فياريال ونادي ليجانيس.

 

بينما ستلعب غدا السبت 26 أكتوبر ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز فيما ستلعب باقي مباريات الجولة يوم الأحد 27 أكتوبر.

 

ونستعرض جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة

 

1- برشلونة: 19 نقطة.

2- ريال مدريد: 18 نقطة.

3- غرناطه: 17 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 16 نقطة

5- ريال سوسييداد: 13 نقطة.

6- خيتافي: 13 نقطة

7- فالنسيا: 13 نقطة.

8- إشبيلية: 13 نقطة.

9- أتلتيك بلباو: 12 نقطة.

10- فياريال: 11 نقطة.

11- ليفانتي: 11 نقطة

12- أوساسونا: 11 نقطة

13- بلد الوليد: 10 نقاط.

14- مايوركا: 10 نقاط.

15- إيبار: 9 نقاط.

16- سيلتا فيجو: 9 نقاط.

17- ريال بيتيس: 9 نقاط.

18- ألافيس: 8 نقاط.

19- إسبانيول: 5 نقاط.

20- ليجانيس: نقطتين.


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