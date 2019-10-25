Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسؤول أمريكي: لجنة مراجعة الدستور السوري مهددة بالفشل

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:34 م
Advertisements
الموفد الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري
الموفد الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري
وكالات
Advertisements
أعلن مندوب أمريكي، اليوم الجمعة، أن حكومة النظام السوري "تهاب" اللجنة الدستورية التي كلفتها الأمم المتحدة بمراجعة الدستور، وتستعد لإفشال مهمتها التي ستبدأ الأسبوع المقبل في جنيف.

وبعد مشاورات لأشهر طويلة، نجحت الأمم المتحدة في تشكيل اللجنة التي تضم 150 عضواً ممثلاً بالتساوي لنظام دمشق والمعارضة والمجتمع المدني السوري.

وعلى اللجنة مراجعة الدستور وإفساح المجال لانتخابات لإنهاء الحرب التي أوقعت أكثر من 370 ألف قتيل منذ 2011. لكن الحكومة السورية ترفض صياغة دستور جديد.

وخلال زيارة إلى جنيف تحسباً لأول اجتماع للجنة، أعلن الموفد الأميركي الخاص لسوريا، جيمس جيفري، للصحافيين أن نظام بشار الأسد يسعى لإفشال العملية.

وقال: "حجم الجهود التي بذلتها دمشق لمنع عقد الاجتماع مؤشر جيد بالنسبة لنا بأن الحكومة تخشى من أن اللجنة، وبالدفع السياسي الذي ستعطيه، لأنها ستقوض رغبتها في تحقيق انتصار عسكري شامل".

وأضاف: "نعلم بالتدابير التي يحاولون اتخاذها لجعلها غير فعالة قدر الإمكان".

وموفد الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، يدعم الاجتماع الذي سيبدأ في 30 أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري.

ومتحدثا عن "فرصة تاريخية"، ذكر موفد الأمم المتحدة، الخميس، أنها المرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل 8 سنوات ونصف التي اتفق فيها النظام والمعارضة على الاجتماع.

وقبل نحو شهر أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدا أن بدء عمل اللجنة بداية المسار السياسي للخروج من المأساة، باتجاه حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين.

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن اللجنة الدستورية السورية قد تبدأ عملها في 30 من تشرين الأول الجاري.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية المقترحة للخروج من الأزمة في سوريا ستسهم في التوصل إلى حل سياسي في البلاد.

وأضاف بيدرسون في إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن "اللجنة الدستورية ستتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني".

ودعا المبعوث الأممي إلى انعقاد أول اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، معربا عن أمله في أن تشكل بداية الطريق لإيجاد حل سياسي في البلاد.

وأكد بيدرسون على ضرورة إيجاد "حل شامل للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن "اللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها التوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة في البلاد منذ مارس 2011"، مضيفا أن "الإصلاح الدستوري في سوريا يجب أن يرتقي إلى تطلعات السوريين، وتتم الموافقة عليه من الشعب".

ودعا الشعب السوري للمشاركة في انتخابات نزيهة بمعايير دولية وبإشراف من الأمم المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن مراجعة الدستور السوري سنودس الولايات المتحدة

أخبار تهمك

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ حوالي 8 ساعات

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

منذ أقل من ساعتين

تقارير.. ريال مدريد يقرر بيع هدّاف الفريق!

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يومين

صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 22 ساعة

كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة قد تتخلى عن جهودها لتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسورية

وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى دمشق

الأمين العام للأمم المتحدة يعلن نجاح تشكيل اللجنة الدستورية السورية

الأمم المتحدة تحث الحكومة السورية والمعارضة على إجراء تبادل الأسرى

"جوتيريس": اللجنة الدستورية السورية تجتمع في جنيف 30 أكتوبر

وزير الخارجية: لا يجب فرض مواعيد نهائية على اللجنة الدستورية السورية

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

جروس يثير الرعب في الزمالك

07:56 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

05:57 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

07:27 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status