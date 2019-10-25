إعصار نادر قد يصبح مدمرا يضرب مصر.. هذا ما سيفعله في طقس غدا

تشهد البلاد اليوم الجمعة وغدا السبت، طقس سيئ وغير مستقر، وتغير في الاحوال الجوية، مع اقتراب إعصار "نادر للغاية" من السواحل الشمالية المصرية، وهطول أمطار غزيرة على المدن الساحلية في البلاد.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، أن الإعصار متحرك في منطقة البحر المتوسط يقترب من مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ونشرت صورة له.





تأثير الاعصار على مصر





وقالت الهيئة، إن "إعصارا متوسطيا" قد يؤدي إلى حدوث "عاصفة مدارية" غير معهودة في تلك المنطقة، وربما يؤدي أيضا إلى فيضانات في بعض المناطق الساحلية، وسط تقلبات فى الاحوال الجوية وطقس غدا بمصر.





مناشدة الحكومة للمصريين





وناشدت الحكومة المصرية، المواطنين في بيان أصدرته الخميس التزام منازلهم و"عدم الخروج إلا للضرورة"، بعد أن رفعت حالة الطوارئ للدرجة القصوي لمواجهة آثار الأمطار المتوقعة، كما حذرت من الوقوف تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل شرفات المنازل القديمة، وذلك بعد سقوط بعض الضحايا الذين تعرضوا للصعق الكهربائي من أعمدة الكهرباء خلال اليومين الماضيين.





ومن المقرر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في طقس غدا السبت،





معلومات عن الاعصار





ومن المقرر أن يمتد الإعصار على مسافة 300 ميل عبر أقصى البحر الأبيض المتوسط ، وقد التقطت صور للإعصار، بينما كان متوقفا على بعد 100 ميل تقريبًا جنوب غربي قبرص اعتبارًا من وقت متأخر بعد ظهر الخميس بالتوقيت الشرقي على القمر الصناعي، ويتوقع نظام «GFS» أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 40 - 50 ميلا فى الساعة، وسيكون قويًا فى أقصى شرق مصر.





ومن المتوقع أن يصاحب الإعصار عاصفة مدارية وأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد الفيضانات فى المناطق الساحلية، وهو أمر«نادر للغاية بشكل لا يصدق في أقصى شرق البحر المتوسط».



