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هل ستتعرض مصر لإعصار.. الأرصاد ترد (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:31 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر لم تتعرض لأعاصير، وإنما هى سحب ركامية تكون قريبة من الأرض، محمله بالمياه، ويصاحبها رعد وبرق وأمطار رعدية، وهو ما تتعرض له الإسكندرية الآن.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن مصر تتعرض لمنخفض جوي متعمق، يصاحبه ظواهر جوية عنيفة من أمطار رعدية، منوها بأن البلاد ما زالت تقع تحت تأثير هذا المنخفض حيث أنه لم يخرج من مصر حتى الآن.

وأضاف أن هناك مناطق ما زالت متأثرة، ومنتظر سقوط أمطار رعدية وغزيرة عليها حتى مساء الغد عليها مثل مدن القناة، ومحافظات سيناء، ودمياط، وبلطيم، وبورسعيد، أما القاهرة ومحافظات شمال الصعيد سيسقط عليهم أمطار متوسطة.
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