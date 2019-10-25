خبير: مساحة البحر المتوسط لا تسمح بتكوين إعصار (فيديو)

قال الدكتور هشام العسكري أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، إن ارتفاع درجة حرارة البحر أدت إلى ما يحدث في مصر من تقلبات جوية، مشيًرا إلى أن التغيرات المناخية أصبحت واقع نعيشه.



وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة أنه منذ أواخر الثمانيات لاحظنا ارتفاع في درجة حرارة البحر المتوسط مما يسبب مرحلة من مراحل تكون الإعصار وهي المنخفض الجوي.



وأشار أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، إلى أن البحر المتوسط مساحته صغيرة لا تسمح بتكون إعصار كامل.

