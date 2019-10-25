Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير: مساحة البحر المتوسط لا تسمح بتكوين إعصار (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور هشام العسكري أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، إن ارتفاع درجة حرارة البحر أدت إلى ما يحدث في مصر من تقلبات جوية، مشيًرا إلى أن التغيرات المناخية أصبحت واقع نعيشه.

وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة أنه منذ أواخر الثمانيات لاحظنا ارتفاع في درجة حرارة البحر المتوسط مما يسبب مرحلة من مراحل تكون الإعصار وهي المنخفض الجوي.

وأشار أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، إلى أن البحر المتوسط مساحته صغيرة لا تسمح بتكون إعصار كامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منخفض جوي طقس الجمعة حالة الطقس توقعات الأرصاد تغيرات مناخية الطقس يوم الجمعة الارصاد الان اعصار

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير 4 لاعبين

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. جروس يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستبعد "السعيد" من المنتخب في مشوار التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ حوالي 12 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يومين

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

منذ حوالي 3 ساعات

جروس يثير الرعب في الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن مدينة زويل

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كانتي الجديد يرفض برشلونة ويرحب بريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تقارير.. ريال مدريد يقرر بيع هدّاف الفريق!

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

عالم مصري: مصر أصبحت الآن من رواد الطاقة الشمسية في العالم

إعصار البحر المتوسط يصل تركيا واليونان نهاية الأسبوع

ندوة بجامعة عين شمس عن أثر التغيرات المناخية

"صقيع وانخفاض حرارة".. "الأرصاد" تصدر بيان بشأن طقس اليوم السبت

عاجل| الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تشهدها مصر هذا الأسبوع

هذا الأسبوع يشهد ظاهرة جديدة في حالة الطقس.. والأرصاد توضح السبب

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 م

مفاجأة.. صفقة الموسم تضيع على الأهلي

جروس يثير الرعب في الزمالك

07:56 م

عاجل| قبل قدوم الإعصار.. ننشر خريطة سقوط الامطار غدا "احمي نفسك"

06:24 م

آخر تطورات "خناقة" نجمي الأهلي أمام أعين "فايلر"

05:57 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى بالمدن الساحلية

07:27 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status