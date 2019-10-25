إحصائية مذهلة لثلاثي هجوم ليفربول قبل موقعة توتنهام





‏نشرت شبكة "اوبتا" العالمية للإحصاء إحصائية لثلاثي هجوم فريق ليفربول الإنجليزي قبل موقعة توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





إحصائية ثلاثي الهجوم





محمد صلاح:

لعب مع الفريق 4701 دقيقة

سجل 30 هدف

صنع 15 أسيست

قام بعمل 25 صناعة فرص للتهديف

هدف/أسيست كل 104 دقيقة





ساديو ماني:

لعب مع الفريق 4680 دقيقة

سجل 31 هدف

صنع 7 أسيست

قام بعمل 10 صناعة فرص للتهديف

هدف/أسيست كل 123 دقيقة





روبيرتو فيرمينو:

لعب مع الفريق 3939 دقيقة

سجل 16 هدف

صنع 14 أسيست

قام بعمل 19 صناعة فرص للتهديف

هدف/أسيست كل 131 دقيقة





موعد مباراة ليفربول و توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المقرر أن تقام نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و نظيره فريق توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة و النصف مساءا بتوقيت القاهرة.





موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يدحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو يمتلك 25 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما يمتلك نظيره نادي توتنهام 12 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.



