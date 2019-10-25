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الأنبا باخوم يترأس القداس الالهي بكنيسة العذراء مريم في شبرا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:26 م
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القداس الالهي بكنيسة العذراء مريم
القداس الالهي بكنيسة العذراء مريم
حازم رفعت
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قام الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صباح اليوم الجمعة، بزيارة رعوية الي كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا.

وترأس نيافته صلاة القداس الالهي بالكنيسة، وشارك نيافته في صلاة الذبيحة الإلهية كل من الأب يوسف أسعد راعي الكنيسة، والأب مراد ابوسيف، والأب أنطوان من الآباء اليسوعيين، والأب إيليا الكرملي.

ومن جهته، رحب الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، بالأنبا باخوم وبالآباء الكهنة وبالأخوات الراهبات وبالحضور، حيث قدم التهنئة لنيافته بالسيامة الأسقفية.

وعبر الأنبا باخوم عن سعادته بالتواجد وسط شعب الرعية اليوم، واستهل كلمته بعنوان "الإيمان"، موضحًا إن تقدمة الصلوات وذبائح هي من علامات الايمان وليست الايمان في حد ذاته، وإنما الإيمان هو قدرة الله علي العمل في حياتي، معللا أن الله يطلب مننا أن نسلم له حياتتا، حتي إن طلب مننا أشياء غير منطقية مثلما طلب الله من ابراهيم أن يسلم ابنه اسحق ذبيحة له

واختتم باخوم كلمة العظة قائلًا: "اننا جميعًا نستطيع أن نمتلك الإيمان بشرط أن نطلبه من الله"، واختتم نيافته صلاة القداس الإلهي بمباركة جميع الحاضرين وإعطاء البركة الرسولية.

وعقب نهاية صلاة القداس الإلهي، قامت مجموعة خورس الكشفية بعزف المارش الكشفي ترحيبًا بنيافة الانبا باخوم، ثم التقى بالشعب في لقاء أبوي رعوي.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة العذراء مريم شبرا القداس الالهي الراهبات الانبا باخوم

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