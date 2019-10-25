جامعة المنوفية بطلًا لدورة البلايستيشن الأولى للجامعات

استضافت صباح اليوم الجمعة صالة نادي مدينة ٦ أكتوبر بطولة الجامعات الأولى للألعاب الإلكترونية بمناسبة انتصارات أكتوبر بتنظيم إتحاد الألعاب الإلكترونية وبالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وبحضور عدد كبير من مختلف طلبة الجامعات المصرية حيث أجريت المسابقة علي لعبة (PES 2020) حيث يتكون كل فريق من ثلاثة طلبة بشرط أن يكونوا مسجلين بجامعة واحدة وتأتي هذة البطولة في ظل مناسبة الإحتفال بنصر إكتوبر المجيد.



أقيمت بطولة الجامعات الأولي للألعاب الإلكترونية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعا والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبحضور شريف عبد الباقي، رئيس إتحاد الألعاب الإلكترونية.



ونالت جامعة المنوفية المركز الأول، وحلت جامعة ٦ أكتوبر في المركز الثاني، ووزارة التعليم العالي في المركز الثالث وجامعة حلوان في المركز الرابع.