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تعرف على درجات الحرارة غدًا السبت في محافظة الغربية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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كشفت هيئة الارصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدا السبت، في محافظة الغربية، حيث ستكون 19 الصغرى و25 الكبرى.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.

وأضاف البيان، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، وتصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة، كما تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

كانت محافظة الغربية قد شهدت طقس سىء منذ الاربعاء الماضى وحتى اليوم، وتم رفع حالة الطوارىء فى المحافظة، وأكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية رفع حالة الطوارىء بجميع قطاعات المحافظة بسبب الامطار والطقس السىء.
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