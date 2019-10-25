محافظ الدقهلية: تعليق الدراسة بمدارس المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، عن تعليق الدراسة بمدارس المحافظة، غدا السبت الموافق 26 أكتوبر الجارى وذلك نظرل لنوبة الطقس السئ التى تضرب أنحاء البلاد.



وقال محافظ الدقهلية أن قرار تأجيل الدراسة بالمدارس التى تعمل أيام السبت جاء نظرًا لظروف الطقس والأحوال الجوية السيئة التى تضرب البلاد وخشية على أرواح التلاميذ والطلاب من التعرض للخطر.



وكانت محافظة الدقهلية قد رفعت درجة إستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة موجة الطقس السئ وتفعيل غرفة الأزمات بالمحافظة ومراكزها.

