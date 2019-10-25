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وزير الرياضة لـ الشباب: "افرحوا ببلدكم" (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:29 م
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الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
هدى عبدالرازق
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وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى شباب مصر، قائلا: "افرحوا ببلدكم جدا، وخليكم واثقين في ذاتكم"، مشيرًا إلى أن الدولة تشيد عدد من المشروعات الضخمة الهامة مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وغيرها من المشروعات.

وأشار "صبحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة، مشددا على ضرورة مواجهة الشائعات، وعدم تصديقها، مضيفا: "بدل ما نشير.. لا فكر الأول ثم شير"، منوها بأن مواقع التواصل الاجتماعي آلية سريعة نشر الشائعات.

وعن آخر التطورات في ملف رفع الأثقال، أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الملف في المحكمة الدولية، مضيفا أنهم اتخذوا قرار معين بالنسبة للاتحاد، ولكنهم مستمرون في الاجراءات، و"أولادنا في أعيننا".
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