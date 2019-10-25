تخوفات من عدم توفر الدواجن .. ووزارة التموين ترد

طمأنت وزارة التموين خلال هذا الاسبوع الجاري الموطنين على توافر كميات كبيرة من الدواجن، ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الذي تمتلكة الوزارة بالأضافة إلى الكميات المتوفرة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وأوضحت وزارة التموين خلال بيان لها هذا الأسبوع أن مخزون الدواجن والكميات المتعاقد عليها يكفى 3 أشهر .

وتأتى طمأنة وزارة التموين للمواطنين، بعد تخوفات من أن يؤثر سوء الأحوال الجوية على إنتاج الدواجن في مصر، وتراجع المعروض منها بالسوق وبالتالي ارتفاع اسعارها، في ظل قرار حظر استيراد الدواجن.





اسعار الفراخ اليوم في الأسواق

اختلفت اسعار الفراخ في الأسواق، اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الفراخ البيضا اليوم نحو 19 جنيها، من المزرعة لتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 22-24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.







اسعار الفراخ البلدى اليوم

سجل سعر الفراخ البلدى من المزرعة نحو 29 جنيها لتباع للمستهلك في محلات التجزئة بين 33-34 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر الكتكوت بين 7-8 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها، فيما سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها، و27 للأوراك، 44 للبانيه، 40 للبط، سعر كيلو الدواجن المجمدة ما بين 31 و33 جنيهًا.

سعر البط والكتاكيت اليوم

سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها

سعر كيلو اللحم الأبيض 20.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 25.5 جنيهاً للبيع للمستهلك

سعر كيلو اللحم الساسو 26.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 31 جنيهاً للبيع للمستهلك

سعر كيلو اللحم البلدي 35.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 42.5 جنيهاً للبيع للمستهلك

سعر الكتكوت الأبيض 5.5 جنيهات لعمر يوم واحد

سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها لعمر يوم واحد

سعر كرتونة البيض الأحمر 35 جنيها

سعر كرتونة البيض الأبيض 33 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي 40.5 جنيها.







أسعار كرتونة البيض اليوم

وحافظت اسعار كرتونة البيض على استقرارها خلال تعاملات الاسواق اليوم حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق 32.5 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي 40.5 جنيها، وتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا.







اسعار بورصة الدواجن اليوم وتسليم المزرعة:







تراوح سعر كيلو اللحم الأبيض من 19 إلى 21 جنيه.







تراوح سعر كيلو لحم الأمهات من 18 إلى 19 جنيه.







تراوح سعر كيلو لحم الساسو من 30 إلى 35 جنيه.







تراوح سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي من 35 إلى 40 جنيه.







تراوحسعر كيلو اللحم الرومي الأبيض من 35 إلى 40 جنيه.







تراوح سعر كيلو لحم البط المسكوفي من 35 إلى 40 جنيه.







تراوح سعر كيلو اللحم للبط المولار من 27 إلى 28 جنيه.







تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 33 إلى 35 جنيه.







تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 35 إلى 37 جنيه.







تراوح سعر كرتونة البيض البلدي من 40 إلى 45 جنيه.







تراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه.







تراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.75 إلى 5.00 جنيه







تراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3.00 إلى 3.50 جنيه.