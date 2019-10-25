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"مزيكا" يعلن عن قائمة الشرقية لمواجهة النوبة غداً

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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أعلن مصطفى فاروق 'مزيكا' المدير الفني لنادي الشرقية، عن قائمة الفريق لمواجهة نادي النوبة، غدًا السبت، في إطار الدور التمهيدي الثالث المؤهل لبطولة كأس مصر، وذلك في تمام الساعة الثانية إلا ربع، على ستاد الزقازيق.

وجاءت قائمة الفريق كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنعم "مشمش" _ إسلام أحمد.

خط الدفاع: حسن ماريو _ محمود صلاح _ وائل طابيع _ سيد مدبولي _ أحمد السيسي _ محمد صالح _ أحمد صقر.

خط الوسط: حامد فيصل _ فرج كمال _ حمدي مسلم.

خط الوسط المهاجم: أحمد عبدالغني "غنوة" _ علي الجنايني _ محمود أنيس _ محمد خيري.

خط الهجوم: ياسر إبراهيم _ محمود عبدالواحد _ كريم سمير.

وكان فريق الشرقية قد نجح في تحقيق الفوز بالدور التمهيدي الأول المؤهل لكأس مصر على حساب نادي بلبيس بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الزقازيق.

كما نجح في الفوز على نادي أبوكبير بهدف دون رد في الدور التمهيدي الثاني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أبوكبير.
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