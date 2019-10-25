تفاديا لوقوع كوارث.. شباب الغربية يعزلون أعمدة الإنارة بعوازل بلاستيكية

أقدم عدد من شباب مركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، علي تغطية أعمدة الإنارة بعوازل بلاستيكية مضغوطة بالقرب من محل مسكنهم، تفاديا لوقوع كوارث، بعد تعدد حالات الوفيات بسبب الصعق بالكهرباء في ظل سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.



وقال "محمد عبد الحميد النجار"، أحد الشباب المشاركين، أن الفكرة جاءتهم بعد وفاة طفلة من كفر الزيات أمس بسبب تعرضها لصعق بالكهرباء، متابعا أنهم اتفقوا فيما بينهم علي تغطية أعمدة الإنارة بالقرب من محل مسكنهم لحماية الأطفال.



وتابع "مصطفي الديب" أحد الشباب المشاركين، أنهم قاموا بتجميع مواد عازلة للكهرباء وقاموا بحصر أعداد الأعمدة في المنطقة ومن ثم قسموا أنفسهم علي التنفيذ ولاقت الفكرة رواجا واسعا من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة متمنيا أن يتم تعميم الفكرة في جميع المحافظات تفاديا لوقوع كوارث وخسائر بالأرواح.





وشهدت محافظة الغربية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، موجة من التقلبات الجوية ونشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، فيما هطلت الأمطار، قبل قليل، على عدد كبير من مراكز ومدن المحافظة، ما تسبب في تواجد برك طينية بمختلف الأنحاء.



من جانبه، وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه وصرفها في بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار أولا بأول، حال تواجدها، والتواصل بشكل دوري مع غرف عمليات مديريات الأمن والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.



أصدر محافظ الغربية تعليماته لـ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غدًا السبت الموافق 26-10-2019 بجميع مدارس المحافظة. على ان يتم اتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الانشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل او في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلبة.



من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، وتم نشرالأكمنة على الطرق خاصة الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية منعا لوجود حوادث، كما أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرق تضم مهندسين وفنيين لإصلاح الأعطال بشكل مباشر.